Le champion en titre de la Premier League anglaise, Manchester City, s’est montré actif sur le marché des transferts en renforçant son secteur des gardiens avec un portier expérimenté. Selon ixbt.com, le club a officiellement annoncé le recrutement de l’Argentin de 34 ans Gerónimo Rulli, en provenance de Marseille. Ce transfert intervient après le départ du gardien formé au club, James Trafford, pour Leeds United. Selon Goal.com rapporte .

Le gardien expérimenté n’est pas un inconnu pour Manchester City, puisqu’il avait déjà rejoint le club lors de la saison 2016-2017 pour en défendre les couleurs. Toutefois, à cette époque, il n’avait pas disputé le moindre match officiel avec l’équipe première. Des années plus tard, Gerónimo revient au club fort d’une vaste expérience acquise dans les grands championnats européens et sur la scène internationale.

Un nouveau contrat et des changements dans le secteur des gardiens

Selon l’accord signé entre les parties, Gerónimo Rulli a conclu avec Manchester City un contrat courant jusqu’à l’été 2028. Le montant du transfert serait d’environ 1,7 million de livres sterling. Le gardien expérimenté épaulera Gianluigi Donnarumma en tant que doublure numéro deux.

Manchester City aurait décidé de combler rapidement le vide au poste de gardien après le départ de James Trafford pour Leeds United. Le transfert de Rulli répond directement à ce besoin. La direction du club compte sur sa riche expérience de la scène internationale.

Les premières impressions du joueur

Gerónimo Rulli n’a pas caché sa joie de retrouver Manchester City et s’est dit prêt à se mesurer une nouvelle fois à l’un des environnements les plus exigeants au monde. Selon lui, la réputation du club et ses standards élevés ont facilité cette décision.

“C’est une formidable opportunité pour moi et je ne pouvais pas la laisser passer. Lorsque l’occasion de rejoindre Manchester City se présente, on ne peut qu’accepter,” a déclaré Gerónimo Rulli dans une interview accordée au service de presse du club. Le joueur a ajouté qu’il avait toujours considéré la progression et l’apprentissage comme ses principales priorités.

Le directeur sportif évoque le transfert et l’avenir de l’équipe

Le directeur du football de Manchester City, Hugo Viana, a également réagi au transfert, soulignant que les qualités professionnelles de Gerónimo avaient joué un rôle décisif dans le processus de sélection. Selon lui, le groupe des gardiens du club est désormais particulièrement solide.

“L’expérience qu’il apporte est évidente — il a joué au plus haut niveau pendant de nombreuses années. Gigio, Marcus Bettinelli et Rulli forment ensemble un excellent groupe,” a déclaré Hugo Viana. Le staff technique s’est également dit satisfait de la situation du groupe des gardiens.