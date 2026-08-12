Transfert de Lautaro Martínez : la situation autour du FC Barcelone et de l’Inter

Le FC Barcelone espagnol étudie plusieurs options pour renforcer son attaque lors du mercato estival. Des informations indiquent que les Catalans pourraient se tourner vers l’attaquant de l’Inter Lautaro Martínez si leur priorité, Julián Álvarez, n’est pas recrutée. Cet intérêt potentiel suscite de vifs débats dans le monde du football. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Ces dernières semaines, la direction du FC Barcelone travaillait activement sur le transfert de Julián Álvarez. Toutefois, l’Atlético de Madrid n’a pas l’intention de laisser partir son joueur et exige fermement le paiement intégral de sa clause libératoire. Le montant élevé du transfert et la position inflexible du club madrilène contraignent les Catalans à rechercher d’autres joueurs.

Les détails de la rencontre entre Deco et l’agent

Selon les médias espagnols, dans ce contexte, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, s’est entretenu avec l’agent de Lautaro Martínez. Cependant, d’après Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube, cette rencontre ne concernait pas uniquement l’attaquant argentin. L’agent Alejandro Camaño représente également d’autres joueurs, et l’ordre du jour de la réunion portait sur des sujets plus larges.

Des sources proches de l’Inter Milan et du joueur lui-même affirment que ces rumeurs sont accueillies avec beaucoup de calme. Selon les informations en provenance de Milan, le club italien n’a pas l’intention de vendre son capitaine. La direction des Nerazzurri comprend parfaitement l’importance de Lautaro pour l’avenir de l’équipe et est prête à rejeter toute tentative de le faire partir.

L’inquiétude des supporters de l’Inter et l’avenir

Malgré tout, ces rumeurs de transfert ont suscité une certaine inquiétude chez les supporters de l’Inter. Toute actualité concernant le meilleur buteur de l’équipe ne passe pas inaperçue auprès des fans. Le contrat actuel entre le club et le joueur, ainsi que leurs relations, exclut pour l’instant toute possibilité de transfert.

À ce stade, Julián Álvarez reste la priorité du FC Barcelone. Si les négociations avec l’Atlético de Madrid n’aboutissent pas, les Catalans pourraient étudier plus sérieusement d’autres candidats. Toutefois, la position ferme du club milanais concernant Lautaro Martínez complique la réalisation de ce transfert.

En conclusion, à mesure que s’approche l’ouverture du mercato estival, les rumeurs se multiplient autour des grands clubs européens. Alors que le FC Barcelone continue de chercher des solutions pour renforcer son attaque, l’Inter met tout en œuvre pour conserver son leader. Les prochains mois apporteront une réponse définitive à cette question.