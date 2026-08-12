Une centenaire de 97 ans sauvée d’une inondation en Inde sur un radeau de bananiers

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Une centenaire de 97 ans sauvée d’une inondation en Inde sur un radeau de bananiers

Dans l’État indien d’Assam, la famille de Lokada Duarh, âgée de 97 ans, l’a mise en sécurité à l’aide d’un simple radeau fabriqué avec des troncs de bananier pendant de graves inondations.

Le 19 juillet à minuit, lorsque l’eau a envahi le village de Charing, il n’y avait ni bateau, ni sauveteurs, ni voisin pour aider Lokada, qui pouvait à peine se lever de son lit. Sa belle-fille Bornali Barua et son mari l’ont alors installée sur un radeau improvisé fait de troncs de bananier et l’ont conduite vers un abri à travers de forts courants.

L’eau atteignait entre 90 et 120 centimètres de profondeur, et le courant était si puissant qu’ils ont dû se tenir par la main et avancer lentement à l’aide de bâtons. Une heure plus tard, tous trois ont atteint un abri temporaire installé le long de la route nationale.

Les inondations ont détruit non seulement leur maison, mais aussi l’exploitation que Bornali Barua avait créée au fil de nombreuses années de travail. Elle avait auparavant travaillé comme journaliste, s’était lancée dans l’élevage en 2016 et avait été nommée en 2019 « meilleure éleveuse agricole » de l’Assam.

Son exploitation comptait environ 300 chèvres, 500 canards, 1 000 poulets et des poissons. À cause des inondations, elle a perdu une grande partie de son cheptel, dont 300 canards, 300 poulets et de nombreuses chèvres. Une machine à préparer les aliments, des meubles, des ordinateurs portables, des véhicules et la collection familiale de livres ont également été endommagés.

Bien que les inondations soient fréquentes en Assam, les experts soulignent que ces dernières années, leur fréquence, leur intensité et leur ampleur dépassent de plus en plus les niveaux historiques Ils attribuent cette évolution aux fortes précipitations, à l’accumulation de sédiments dans les rivières, à la réduction des forêts, à l’exploitation des montagnes et à des infrastructures insuffisamment adaptées aux inondations.

La famille Barua a vécu pendant dix jours dans un abri temporaire. Elle y a également été privée d’électricité et de réseau mobile pendant plusieurs jours. Malgré cela, des inconnus ont aidé la famille à préparer les repas, à nettoyer les lieux et à s’occuper des chèvres survivantes.

Bornali et sa famille vivent actuellement chez un voisin, près de leur maison détruite. Ils prévoient de rentrer chez eux. Bornali, elle, ne veut pas quitter le village.

Elle a compris qu’à l’avenir, si de fortes pluies se reproduisent, il faudra surélever les fondations de la maison, construire une plateforme spéciale servant de refuge et stocker à l’avance de la nourriture et de l’eau potable.

« Nous devons apprendre à vivre avec les inondations », dit-elle.

AssamIndeLokada DuarhBornali BaruaCharing
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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