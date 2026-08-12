HMD prépare un nouveau slider au design de l’emblématique Nokia N95

HMD se prépare à lancer un smartphone coulissant original, adapté aux exigences modernes. Selon les informations d’ixbt.com, le nouvel appareil reprendrait l’idée du Nokia N95, dont la production avait été annulée, mais serait proposé à un prix bien plus abordable. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Une nouvelle interprétation d’un design emblématique

Ce projet s’appuie sur de précédents concepts qui avaient suscité un vif intérêt parmi les passionnés de technologie. La nouvelle conception coulissante se distingue par sa capacité à associer de manière pratique les fonctionnalités classiques et modernes.

Selon les informations diffusées par des initiés, l’appareil sera doté d’un mécanisme permettant de faire coulisser l’écran vers l’avant. Les utilisateurs pourront ainsi accéder à des commandes physiques supplémentaires ou à un clavier.

Caractéristiques techniques et écran

L’appareil devrait intégrer des composants de qualité répondant aux exigences modernes. En se basant notamment sur les caractéristiques de la version précédente, finalement annulée, le nouveau gadget pourrait proposer les paramètres techniques suivants :

Écran IPS LCD de 6,39 pouces avec résolution FHD+

Clavier spécial révélé lorsque l’écran coulisse

Système à deux haut-parleurs et support intégré pratique

Triple module photo principal avec optique ZEISS

Les capacités photo du smartphone méritent également l’attention. Le bloc principal devrait intégrer des capteurs de 48, 8 et 5 mégapixels. Les amateurs de selfies pourraient profiter d’une caméra frontale de 16 mégapixels équipée d’un éclairage dédié.

Autonomie et politique tarifaire

La batterie de l’appareil devrait également offrir une autonomie suffisante pour un usage quotidien. Selon les informations disponibles, le smartphone prendra en charge une batterie de 4500 mA•ch ainsi qu’une puissance de charge de 20 vatt.

HMD entend une nouvelle fois rester fidèle à sa tradition en proposant des solutions de design avancées à des prix abordables pour le grand public. La date de lancement et les autres détails concernant ce slider devraient être dévoilés prochainement.