Guerre psychologique avant l’UFC 330 : Ian Machado Garry fait une déclaration fracassante

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Guerre psychologique avant l’UFC 330 : Ian Machado Garry fait une déclaration fracassante

À l’UFC 330, le représentant des poids mi-moyens, l’espoir irlandais Ian Machado Garry, a ouvertement critiqué le niveau des anciens adversaires de son rival Islam Makhachev.

ESPN MMA Dans une interview accordée à ESPN MMA, le combattant irlandais a comparé les derniers adversaires des deux combattants, soulignant que ses propres défis dans l’octogone avaient été bien plus difficiles.

« Volkanovski et Poirier ne sont pas aussi dangereux que les combattants que j’ai battus »

En comparant la liste de ses derniers adversaires à celle de Makhachev, Ian Garry a déclaré :

« Si vous mettez mes cinq derniers adversaires face aux cinq derniers adversaires d’Islam, il ne reste même rien à discuter : on voit clairement quels combattants étaient les plus forts et les plus dangereux.

Regardez les combattants que j’ai affrontés : Belal Muhammad, Shavkat Rakhmonov, Carlos Prates, Michael Page. Ces quatre hommes comptent parmi les combattants les plus difficiles à manœuvrer, les plus redoutables et les plus dangereux de la planète.

Prenez maintenant Jack Della Maddalena, Renato Moicano, Dustin Poirier et Alexander Volkanovski, qu’Islam a affrontés. Tout en conservant un immense respect pour Volkanovski et Poirier, véritables légendes du sport, je dois dire qu’ils ne représentent pas une menace comparable à celle des combattants que j’ai battus. De plus, chacun de mes adversaires était bien plus massif et plus grand », a déclaré Ian Garry.

UFC 330 : le choc principal à Philadelphie

L’attention des fans de MMA se tournera vers Philadelphie, aux États-Unis, le matin du 16 août. Dans l’immense arène de la ville, le combat phare du tournoi « UFC 330 » opposera Islam Makhachev et Ian Machado Garry dans l’octogone.

Les déclarations fracassantes de Garry ont encore intensifié la pression psychologique et l’intrigue autour de ce duel dans l’octogone.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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