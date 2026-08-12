Road to Battlefield 2026 : de nouvelles opportunités pour les startups d’Eurasie centrale

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Road to Battlefield 2026 : de nouvelles opportunités pour les startups d’Eurasie centrale

L’information est rapportée par Techcrunch.com .

Selon Asset Abdualiyev, fondateur et directeur général de Silkroad Innovation Hub, l’objectif principal du programme est de connecter les équipes prometteuses de la région, encore inconnues du monde, aux fonds de capital-risque et aux écosystèmes mondiaux. Lancé pour la première fois l’année dernière, le concours avait reçu 485 candidatures provenant de 27 pays, constituant alors le plus grand événement de pitch de startups de la région. Trois startups — Polygraf AI, Surfaice et Investbanq — y avaient représenté la région sur la scène internationale.

Des chiffres records et la domination de l’intelligence artificielle

Cette année, l’ampleur du concours a encore augmenté : 726 candidatures ont été déposées par des participants issus de 39 pays. Cela représente une croissance d’environ 50 % par rapport à l’année dernière et une hausse de plus de dix du nombre de pays participants. Couvrant l’Asie centrale, le Caucase, le Moyen-Orient, l’Europe de l’Est et l’Asie du Sud, la compétition a enregistré une nette domination des produits d’intelligence artificielle : 609 candidatures sur 726, soit environ 84 %, relevaient de ce secteur. Cela montre que les technologies d’intelligence artificielle sont devenues une orientation majeure pour les fondateurs de la région.

Lors des étapes de sélection en ligne, 47 juges expérimentés issus de huit pays ont participé : représentants de fonds de capital-risque, dirigeants de grands hubs technologiques et entrepreneurs ayant développé leurs entreprises avec succès. Le processus d’évaluation a également intégré un juge d’intelligence artificielle baptisé AI-Dana, qui a fourni une évaluation indépendante.

Les principaux écosystèmes régionaux et la participation de l’Ouzbékistan

Après les étapes nationales de sélection organisées au début du mois de juillet, 22 startups prometteuses ont accédé à la finale régionale. L’Ouzbékistan et le Kazakhstan arrivent en tête avec six projets chacun. Cette situation montre clairement que les deux pays sont devenus les plus grands écosystèmes de startups de la région. Les équipes ouzbèkes qualifiées pour la finale régionale sont les suivantes :

  • MoliyAI
  • Sino AI
  • Deepen
  • Fermopolis
  • Oqim App
  • Cerberus
Magzhan Madiyev, directeur général d’Astana Hub, souligne que les produits d’intelligence artificielle connaissent une croissance soutenue au Kazakhstan et dans toute la région, ce qui correspond pleinement aux objectifs stratégiques de l’organisation. L’objectif est de former une génération compétitive à l’échelle mondiale, prête à accéder à de grands marchés comme celui des États-Unis.

À l’issue de la finale régionale, les trois meilleures équipes finalistes représenteront l’Eurasie centrale lors d’un prestigieux événement mondial à San Francisco et auront la possibilité d’attirer l’attention des investisseurs internationaux.

Road to BattlefieldTechCrunchStartupIntelligence ArtificielleIT Park
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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