L’Inter finalise le transfert du défenseur de Tottenham Djed Spence

L’Inter Milan a officiellement conclu son premier transfert visant à renforcer les couloirs. L’Anglais Djed Spence, qui évoluait à Tottenham, poursuivra désormais sa carrière en Serie A italienne. Selon Goal.com, les deux parties sont parvenues à un accord sur tous les points après deux jours de négociations intenses. Goal.com rapporte .

Ce transfert constitue le premier renfort majeur demandé par l’entraîneur pour les couloirs. Les négociations se sont achevées mercredi après-midi, et il a été confirmé que le joueur rejoindrait définitivement le grand club italien. Djed Spence est prêt à signer avec sa nouvelle équipe un contrat de longue durée courant jusqu’au 30 juin 2031.

Détails du transfert et aspects financiers

Au début du mercato, alors que le joueur brillait avec l’équipe d’Angleterre à la Coupe du monde, Tottenham avait fixé son prix à 45 millions d’euros. Toutefois, après d’intenses discussions ces derniers jours, le club anglais a accepté de réduire ce montant de plus de 10 millions d’euros.

Selon le célèbre journaliste Fabrizio Romano, le montant fixe du transfert entre les clubs s’élève à 31,5 millions d’euros. Grâce à diverses primes, cette somme pourrait atteindre 34 à 35 millions d’euros. L’Inter avait conclu un accord avec le joueur bien plus tôt, avec un salaire annuel fixe ne dépassant pas 3 millions d’euros.

Changements dans l’effectif et projets futurs

L’arrivée de Djed Spence et l’adaptation d’Andy Diouf par l’entraîneur au poste d’ailier droit vont intensifier considérablement la concurrence au sein de l’équipe. Dans ce contexte, la situation du Brésilien Luis Henrique retient davantage l’attention.

La Roma a actuellement formulé une offre officielle pour Luis Henrique, mais la direction de l’Inter n’a pas encore approuvé sa vente. Malgré cela, le risque de devenir le troisième choix à son poste pourrait pousser le joueur à quitter le club milanais lors du mercato hivernal ou estival.