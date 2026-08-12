Le « miracle » à la morgue : le footballeur déclaré mort par les médecins était vivant…

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Le « miracle » à la morgue : le footballeur déclaré mort par les médecins était vivant…

Les terrains de football sont parfois le théâtre d’événements extraordinaires qui défient toute logique. Le dernier incident impliquant Chinedu Ozor, défenseur de Katsina United, club de première division nigériane, a stupéfié le monde du sport et le personnel médical.

La tragédie sur le terrain et le mauvais diagnostic

L’incident s’est produit lors d’un match amical entre Katsina United et Niger Tornadoes, organisé dans le cadre de la préparation de la saison. En pleine rencontre, le défenseur de 27 ans Chinedu Ozor a soudainement perdu connaissance et s’est effondré sur la pelouse.

Les secours arrivés sur place ont tenté de lui prodiguer les premiers soins. Cependant, après un premier examen rapide, les médecins ont constaté l’arrêt de son cœur et de sa respiration, puis ont annoncé qu’Ozor était « décédé » .

Un mouvement inattendu à la morgue

Après l’annonce du décès du footballeur, la direction de Katsina United a publié un communiqué officiel présentant ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à ses supporters. Sa dépouille avait été transportée à la morgue de l’hôpital local conformément à la procédure habituelle.

Mais c’est précisément là qu’un véritable miracle s’est produit :

Alors que le personnel de l’hôpital et les employés de la morgue examinaient le corps dans la chambre froide, le footballeur que l’on croyait mort a soudain bougé la main et commencé à montrer des signes de vie.

Réanimation et lutte pour la vie

Dès qu’il a été établi que le footballeur était vivant, il a été transféré d’urgence en réanimation. Une équipe de médecins expérimentés se bat actuellement jour et nuit pour ranimer Chinedu Ozor, le sortir du coma et stabiliser son état.

Pour rappel, Chinedu Ozor a rejoint Katsina United en juillet de cette année. La saison dernière, il a disputé 15 matchs du championnat nigérian, occupant un poste en défense. Le club et toute la communauté du football attendent avec impatience son rétablissement complet.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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