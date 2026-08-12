Beşiktaş s’intéresse à Fabio Miretti

Le club turc de Beşiktaş étudie la possibilité de recruter Fabio Miretti, milieu de terrain de la Juventus. Selon GOAL.com et le journaliste turc Burak Özdemir, le club stambouliote a envoyé une demande officielle concernant le joueur et s’est renseigné sur les conditions de son transfert. Goal.com rapporte cette information.

Beşiktaş mène actuellement une politique de transferts active. Le club a notamment récemment finalisé avec succès le transfert de l’attaquant Dušan Vlahović en provenance de la Juventus. Le contrat du joueur serbe avec le club turinois a pris fin le 30 juin, et il est attendu à Istanbul afin de régler définitivement les modalités de son transfert.

Conditions du transfert et exigences financières

Selon la presse turque, la direction de Beşiktaş ne se limite pas à l’attaquant et s’intéresse également à un autre joueur de la Juventus : le prometteur milieu de terrain Fabio Miretti, né en 2003. L’un des principaux facteurs qui renforcent cet intérêt est que l’entraîneur Vincento Italiano connaît bien les qualités du joueur et apprécie fortement son profil.

De son côté, la direction de la Juventus ne serait pas opposée au départ du milieu de terrain. Toutefois, le club turinois est prêt à négocier uniquement sur la base de conditions claires et fermes. Selon les sources, la Vieille Dame ne souhaite pas prêter le joueur et n’envisage son départ que dans le cadre d’un transfert définitif.

Projets pour l’avenir

Le contrat actuel de Fabio Miretti avec la Juventus court jusqu’en 2028. Les spécialistes et les représentants des clubs évaluent la valeur du jeune milieu de terrain à environ 15 millions d’euros. Après avoir étudié ces exigences financières, la direction de Beşiktaş devrait prendre une décision finale prochainement.

La réalisation de ce transfert renforcerait non seulement le milieu de terrain du club stambouliote, mais pourrait également ouvrir une nouvelle étape dans la carrière du jeune joueur. Pour l’instant, les négociations entre les parties se poursuivent et des éclaircissements sont attendus dans les prochains jours.