Shahnoza Haydarova championne d’Asie : trois essais, trois réussites

La délégation ouzbèke a remporté une nouvelle médaille d’or aux Championnats d’Asie des jeunes et juniors. Engagée dans la catégorie des moins de 69 kg, Shahnoza Haydarova a devancé toutes ses rivales à l’arraché.

Le plus remarquable est que l’athlète ouzbèke a réussi ses trois essais en améliorant son résultat à chaque tentative.

Elle a commencé à 95 kg et assuré le titre avec 99 kg

Shahnoza Haydarova a débuté le concours d’arraché avec une barre à 95 kg, réussissant son premier essai.

Lors de sa tentative suivante, elle a soulevé 97 kg.

Pour son troisième essai, le poids de la barre a été porté à 99 kg. Haydarova a également soulevé cette charge avec assurance, ne laissant aucune chance à ses rivales.

Ses essais se sont ainsi terminés de la manière suivante :

premier essai — 95 kg ;

deuxième essai — 97 kg ;

troisième essai — 99 kg.

La réussite de tous ses essais témoigne du haut niveau de préparation de Haydarova pour cette compétition.

Ses rivales devancées

Dans le concours d’arraché des moins de 69 kg, les 99 kg soulevés par Shahnoza Haydarova ont constitué la meilleure performance.

L’athlète ouzbèke a ainsi décroché, chez les jeunes, le titre de championne d’Asie et cet honneur.

Ce résultat représente non seulement une victoire personnelle, mais aussi un nouveau succès important pour l’haltérophilie ouzbèke.

Aucune erreur sur ses trois essais

En haltérophilie, la force ne suffit pas. À chaque essai, l’athlète doit exécuter correctement sa technique, évaluer précisément la charge et éviter toute erreur sous pression.

La réussite de tous les essais de Haydarova à 95, 97 et 99 kg montre qu’elle est stable non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement.

Lors du troisième essai décisif, elle a notamment augmenté sa performance de deux kilogrammes supplémentaires et soulevé 99 kg, concluant idéalement sa course au titre.

Un nouveau nom prometteur pour l’haltérophilie ouzbèke

Devenir championne continentale chez les jeunes constitue une étape importante dans la carrière future d’une athlète.

Si Shahnoza Haydarova continue de progresser à ce rythme, elle pourrait à l’avenir représenter dignement l’Ouzbékistan dans les grandes compétitions internationales seniors.

Pour l’instant, une chose est certaine : dans la catégorie des moins de 69 kg à l’arraché, la meilleure jeune haltérophile d’Asie est Shahnoza Haydarova.

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