Malgré les menaces de Microsoft, une nouvelle vulnérabilité de Windows divulguée

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Malgré les menaces de Microsoft, une nouvelle vulnérabilité de Windows divulguée

Un chercheur en sécurité de l’information a rendu publics les détails d’une grave vulnérabilité dans les dernières versions du système d’exploitation Windows, malgré les avertissements de Microsoft concernant d’éventuelles poursuites judiciaires. Cette vulnérabilité est particulièrement préoccupante, car elle pourrait permettre à des cybercriminels d’obtenir un accès système complet à l’appareil et aux données de l’utilisateur. Techcrunch.com rapporte l’information.

Selon ixbt.com, cette nouvelle faille, baptisée ShieldBreak, a été divulguée par un chercheur opérant sous le pseudonyme Nightmare Eclipse. Ces derniers mois, il avait déjà publié des informations sur plusieurs vulnérabilités inconnues affectant les produits Microsoft, notamment Windows. ShieldBreak repose directement sur une faille du système de protection Windows Defender.

Mécanisme d’exploitation de la vulnérabilité

En cas d’attaque réussie, le pirate peut élever ses privilèges d’utilisateur limités jusqu’à obtenir un contrôle complet du système. Le chercheur a présenté cet exploit sous la forme d’une application Windows, et l’utilisateur doit lancer cette application sur son appareil pour que la vulnérabilité puisse être exploitée.

Selon le chercheur, cette vulnérabilité reste exploitable sous Windows 10, Windows 11, y compris la toute dernière version 25H2, ainsi que sous Windows Server 2025. Un autre spécialiste de la sécurité, Will Dormann, a également confirmé son fonctionnement dans la pratique et le fait que Windows Defender doit être activé pour que l’attaque réussisse.

Négociations et risques futurs

Ce nouvel exploit est considéré comme la suite d’une vulnérabilité précédemment développée sous le nom de RoguePlanet. Bien que Microsoft ait publié une mise à jour spéciale (patch) pour RoguePlanet, le chercheur affirme que la mesure prise par l’entreprise était insuffisante et que le récent ShieldBreak semble contourner complètement le correctif précédent. Pour l’instant, Microsoft n’a publié aucun correctif officiel pour cette vulnérabilité.

Cette faille est considérée comme une vulnérabilité zero-day, car l’éditeur du logiciel n’a pas disposé d’un délai suffisant pour la corriger à l’avance. Cette affaire constitue le dernier épisode d’un conflit qui dure depuis longtemps entre le chercheur et le géant technologique au sujet de la politique de signalement des vulnérabilités.

En mai, Microsoft avait publié une déclaration menaçant d’engager des poursuites contre des chercheurs en sécurité. Même si l’entreprise a ensuite modéré ses propos dans des publications sur les réseaux sociaux, l’article original de son blog n’a pas été modifié. Selon les experts, cette affaire montre une nouvelle fois l’importance de la transparence et du dialogue pour garantir la sécurité technologique.

WindowsMicrosoftZero-DaySécuritéShieldBreak
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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