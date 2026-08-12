Le mini-ordinateur de jeu Piston V dévoilé

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Le mini-ordinateur de jeu Piston V dévoilé

Le marché des technologies modernes s’enrichit d’un nouveau produit combinant appareil compact et ordinateur de jeu. Selon ixbt.com, le mini-PC de jeu Piston V, un modèle unique doté d’un écran tactile circulaire en façade et prenant en charge deux systèmes d’exploitation, a été officiellement présenté. Malgré ses dimensions compactes, l’appareil attire l’attention des spécialistes et des joueurs grâce à son matériel avancé, qui garantit de hautes performances. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

L’une des caractéristiques les plus importantes et originales du nouveau mini-ordinateur est son écran tactile circulaire en façade. Cet écran n’est pas qu’un élément de design : il remplit également des fonctions pratiques. Au démarrage, l’utilisateur peut notamment choisir entre deux systèmes d’exploitation — Windows 11 ou Bazzite, basé sur Linux — directement depuis cet écran.

Fonctionnalités de l’écran interactif

Une fois le système démarré sous Bazzite, l’écran circulaire en façade devient un véritable panneau d’informations. Il permet de suivre en temps réel le niveau de charge du processeur, du cœur graphique et de la RAM. Il affiche également la jaquette du jeu en cours d’exécution et permet à l’utilisateur de personnaliser l’interface selon ses préférences.

Le dispositif repose sur un processeur AMD Ryzen AI 9 365. Celui-ci intègre 10 cœurs basés sur les architectures Zen 5 et Zen 5c, ainsi qu’un cœur graphique Radeon 880M intégré. L’exemplaire testé dispose de 32 GB de RAM DDR5-5600 en double canal et d’un SSD M.2 2280 de 1 TB utilisant une interface PCIe Gen4.

La consommation énergétique à long terme du processeur est limitée à 54 W, ce qui contribue à maintenir un équilibre optimal entre température et puissance dans un boîtier compact. Le circuit graphique Radeon 880M intégré offre quant à lui des capacités de traitement d’image adaptées aux exigences modernes.

Date de sortie et prix

Les fabricants n’ont pour l’instant communiqué ni la date de commercialisation ni le prix indicatif du mini-ordinateur de jeu Piston V. Malgré cela, son panneau de commande original et ses caractéristiques techniques puissantes devraient susciter un vif intérêt sur le marché des systèmes de jeu compacts.

Mini-PCPiston VAMD RyzenWindows 11Bazzite
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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