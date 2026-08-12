« Il a fui comme un chat sur le ring » : le boxeur australien a lancé une accusation inattendue à Jalolov

À Gold Coast, en Australie, le boxeur local Teremoana Junior disputera son 12e combat professionnel face à l’Américain Deandre Savage. Lors de la conférence de presse précédant le combat, il a une nouvelle fois évoqué le nom du champion olympique ouzbek Bahodir Jalolov.

Le puncheur australien, qui réclame depuis quelque temps un combat revanche contre Jalolov, a cette fois tenu des propos beaucoup plus virulents et provocateurs.

« Le seul homme à avoir tenu jusqu’au 3e round, c’est ce médaillé d’or »

Évoquant son impressionnant bilan par KO et son affrontement contre Jalolov sur le ring amateur, Teremoana a déclaré :

« Les critiques ont dit que je n’avais jamais pu dépasser le deuxième round sur le ring. Je pense qu’ils ont raison : jusqu’à présent, aucun de ceux qui sont montés sur le ring face à moi n’a tenu plus de deux rounds. Le seul à être allé jusqu’au troisième round s’est enfui comme un chat sur le ring — ce fameux médaillé d’or ouzbek que tout le monde connaît. Il a été le seul combattant à pouvoir m’éviter et à terminer les trois rounds. Quant à cette histoire des deux rounds, voici ce que j’ai à dire : montez sur le ring pour combattre, pas simplement pour fuir — sinon, le KO vous attend. Venez livrer un vrai combat contre moi. J’arrive », a déclaré Teremoana.

Pour mémoire : le bilan de Teremoana et sa rivalité de longue date avec Jalolov

Le boxeur australien des poids lourds a disputé 11 combats sur le ring professionnel, et dans chacun d’eux, il a mis ses adversaires KO dans les deux premiers rounds. Le boxeur qu’il désigne comme « le seul à être allé jusqu’au troisième round » est précisément Bahodir Jalolov.

Teremoana avait déjà exprimé à plusieurs reprises son souhait d’affronter Jalolov en boxe professionnelle et de prendre sa revanche après ses défaites sur le ring amateur.

Rappelons qu’en quarts de finale des Jeux olympiques de Paris 2024, Bahodir Jalolov avait précisément dominé Teremoana Junior grâce à sa grande maîtrise, sa tactique précise et son avantage aux points, décrochant ainsi sa place en demi-finales. Ces déclarations du boxeur australien ne manqueront sans doute pas d’accroître encore l’intérêt pour un éventuel affrontement professionnel entre ces deux puissants géants gauchers.

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