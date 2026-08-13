L’ancienne légende de Liverpool John Barnes a déclaré dans une interview accordée à GOAL que le milieu de terrain allemand Florian Wirtz était son joueur préféré de l’équipe. Selon lui, le jeune meneur de jeu peut pleinement justifier son transfert de 116 millions de livres sterling et, à l’avenir, assumer un rôle de leader similaire à celui de Bruno Fernandes, non pas au Bayern Munich ou dans un autre grand club, mais bien à Liverpool. Les sources ixbt.com et Goal.com ont rapporté ces informations en détail. Goal.com en a parlé a rapporté rapporte.

Rappelons que Florian Wirtz a rejoint Liverpool cet été en provenance du Bayer Leverkusen et est brièvement devenu le joueur le plus cher de l’histoire du football britannique. Toutefois, sa première saison en Premier League anglaise a été difficile, pour lui comme pour toute l’équipe. Liverpool a terminé le championnat à la cinquième place et obtenu sa qualification pour la Ligue des champions, mais la baisse des résultats a entraîné le limogeage de l’entraîneur Arne Slot.

Nouvel entraîneur et changements dans l’effectif

L’Espagnol Andoni Iraola dirige désormais Liverpool. Il entend reconstruire l’effectif à son image et exploiter pleinement le potentiel des joueurs qui n’ont pas répondu aux attentes la saison dernière, notamment l’attaquant Alexander Isak, recruté pour 125 millions de livres sterling, et Florian Wirtz. La saison passée, Isak n’a inscrit que quatre buts, tandis que Wirtz en a marqué sept et délivré autant de passes décisives.

Selon John Barnes, les précédents échecs de l’équipe étaient liés à la similitude des rôles dans l’effectif. Hugo Ekitike, Cody Gakpo et Wirtz tentaient d’accomplir les mêmes tâches, ce qui déséquilibrait l’équipe sur le terrain. Barnes a souligné que Liverpool devait être construit autour du milieu de terrain allemand.

Les perspectives de Florian Wirtz pour la nouvelle saison

« C’est mon joueur préféré à Liverpool », a déclaré John Barnes dans une interview réalisée en partenariat avec 247Bet. « Désormais, l’équipe doit jouer autour de lui. Auparavant, Ekitike, Gakpo et d’autres joueurs accomplissaient le même travail, mais Wirtz doit devenir la figure centrale. » Selon l’expert, il n’est pas nécessaire de donner trop de conseils au joueur, car il réalise toujours de bonnes performances lorsqu’il entre sur le terrain.

La mission principale de l’entraîneur Andoni Iraola sera d’assurer la bonne adaptation de l’équipe et des joueurs les uns aux autres. Wirtz, Isak et Mohamed Salah devraient tous exprimer leurs meilleures qualités dans le nouveau système tactique. Si Liverpool parvient à adapter son jeu aux capacités de Florian Wirtz, les supporters verront sans aucun doute des performances bien supérieures de la part de cette star la saison prochaine.