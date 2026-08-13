Un chirurgien chinois réalise une opération à 5 000 kilomètres de distance (vidéo)

Selon le service de presse du ministère de la Santé, un chirurgien oncologue chinois a réalisé avec succès une opération complexe visant à retirer une tumeur maligne du poumon d’un patient, à 5 000 kilomètres de distance.

Un patient vivant dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang avait besoin d’une intervention de chirurgie oncologique. Cependant, en raison du manque de spécialistes qualifiés, l’hôpital local a décidé d’utiliser un robot chirurgical développé par l’entreprise chinoise MEDBOT.

L’opération a été réalisée par Lo Sinsyuan, directeur scientifique du service d’oncologie et chirurgien en chef d’un hôpital de Shanghai. Malgré les 5 000 kilomètres séparant le patient du chirurgien, le robot a été contrôlé presque sans délai ni interruption grâce à un système de communication 5G.

« La chirurgie robotique est l’une des technologies mini-invasives les plus avancées. Les opérations réalisées avec cette technologie se distinguent par leur grande précision et un risque minimal de complications. Grâce à cela, les patients se rétablissent plus rapidement après l’intervention », a déclaré Lo.