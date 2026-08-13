Mikel Arteta salue l’envie de Bruno Guimarães de jouer

L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, s’est dit impressionné par l’impatience du nouveau milieu de terrain Bruno Guimarães de faire ses débuts avec le club et par sa grande motivation. Selon Goal.com, après son transfert retentissant via Newcastle, le Brésilien a porté pour la première fois le maillot d’Arsenal lors du dernier match amical contre Como, disputé à l’Emirates Stadium. Goal.com rapporte que.

Bien qu’il n’ait participé qu’à trois séances d’entraînement depuis son retour de vacances après la Coupe du monde, le milieu de terrain s’est montré vif pendant le match et prêt à s’adapter rapidement au milieu de l’équipe. La rencontre s’est terminée sur un score de 1-1, avant que les deux équipes ne se départagent aux tirs au but, pour le plus grand plaisir des supporters.

Des débuts remarqués et les éloges du coach

Mikel Arteta a souligné qu’il était évident, dès les premiers instants de son arrivée au club, à quel point le joueur souhaitait entrer en jeu et évoluer devant les supporters.a déclaré le technicien espagnol aux journalistes.

Arteta a ajouté que l’envie du joueur de se mettre immédiatement en évidence favoriserait la création de liens solides au sein de l’équipe et contribuerait à renforcer encore Arsenal à l’avenir. Ce match amical a été une excellente occasion de tester les jeunes talents et les nouvelles recrues, tout en expérimentant sur le plan tactique.

Les faits marquants et la séance de tirs au but

Très actif dès les premières minutes, le jeune talent Myles Lewis-Skelly a profité d’une erreur du gardien de Como, Jean Butez, pour donner l’avantage aux locaux. Il a célébré ce but par un geste en forme de cœur devant le public de l’Emirates, mettant une nouvelle fois en lumière le potentiel de l’académie du club. Toutefois, avant la pause, Martin Baturina a trompé Kepa Arrizabalaga pour rétablir l’égalité.

Après un temps réglementaire conclu sur un match nul, une séance de tirs au but a été organisée pour désigner le vainqueur. Arsenal s’est imposé 4-3, et le nouveau venu Christos Tzolis a inscrit le tir au but décisif.

Un état d’esprit conquérant dans le vestiaire

Après la rencontre, le milieu de terrain Mikel Merino a évoqué la volonté collective de l’équipe de continuer à remporter des trophées ainsi que ses efforts communs. Selon lui, les joueurs sont prêts à entrer sur le terrain pour donner le meilleur d’eux-mêmes et justifier la confiance des supporters, au sommet du football anglais.

Merino a souligné que porter ce maillot représentait une grande responsabilité. Il a ajouté que chaque match était une nouvelle finale pour eux et qu’ils se battraient uniquement pour gagner.