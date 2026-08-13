À Londres, un métro spécial transportait non pas des passagers, mais des lettres

·12·Monde
À Londres, un métro spécial transportait non pas des passagers, mais des lettres

Au XXe siècle, un réseau ferroviaire souterrain spécial fonctionnait sous Londres, conçu non pas pour les passagers, mais uniquement pour transporter le courrier. Aujourd’hui connu sous le nom de « Mail Rail », il est considéré comme l’un des projets de transport les plus insolites de Londres. C’est ce qu’a rapporté le Financial Times.

Au début du XXe siècle, les embouteillages dans les rues de Londres rendaient la livraison rapide du courrier dans toute la ville de plus en plus difficile. Pour résoudre ce problème, l’idée de transférer le service postal sous terre a été avancée. La construction des tunnels a commencé dans les années 1910 et le système a été mis en service le 3 décembre 1927.

Le chemin de fer postal s’étendait sur environ 10,5 kilomètres. Il reliait les principaux centres de tri postal de Londres. Les petits trains électriques, qui circulaient sur une voie étroite, fonctionnaient sans conducteur et de manière automatisée. Pour l’époque, il s’agissait d’une technologie très avancée.

De petits trains et des employés se tiennent dans une station d’un tunnel souterrain.

Le système a fonctionné pendant 76 ans, jusqu’en 2003. Par la suite, le transport du courrier par voiture et par d’autres moyens s’est révélé plus efficace et plus économique, ce qui a entraîné l’arrêt du Mail Rail.

Fait intéressant, ce chemin de fer insolite n’a pas complètement disparu. Une partie située dans le quartier de Mount Pleasant a été conservée et transformée en attraction touristique du Postal Museum de Londres à partir de 2017. Aujourd’hui, les visiteurs peuvent parcourir les tunnels souterrains à bord d’un train spécial et découvrir les voies qui servaient autrefois à transporter les lettres.

Ainsi, autrefois à Londres, ce n’étaient pas des personnes, mais des millions de lettres qui étaient transportées par des trains souterrains. Pour son époque, ce système constituait une solution d’ingénierie exceptionnelle qui accélérait la livraison du courrier.

Un train vert circule sur les rails d’un tunnel souterrain éclairé.
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Des Chinois créent une « défense aérienne » contre les moustiquesDes Chinois créent une « défense aérienne » contre les moustiquesAujourd'hui, 15:18Les 4 demandes de Zelensky à Trump : que demande Kyiv aux États-Unis ?Les 4 demandes de Zelensky à Trump : que demande Kyiv aux États-Unis ?Aujourd'hui, 14:37Des astronomes détectent un nouvel objet cosmique inhabituelDes astronomes détectent un nouvel objet cosmique inhabituelAujourd'hui, 14:33Pour la première fois en 16 ans, trois personnes seront exécutées le même jour aux États-UnisPour la première fois en 16 ans, trois personnes seront exécutées le même jour aux États-UnisAujourd'hui, 14:22La «lutte» d’un jeune du Daghestan avec un ours fait trembler Internet (vidéo)La «lutte» d’un jeune du Daghestan avec un ours fait trembler Internet (vidéo)Aujourd'hui, 14:17Son ex-compagnon lui a fait tatouer son nom 250 fois sur le corpsSon ex-compagnon lui a fait tatouer son nom 250 fois sur le corpsAujourd'hui, 12:22
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes