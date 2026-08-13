À Londres, un métro spécial transportait non pas des passagers, mais des lettres

Au XXe siècle, un réseau ferroviaire souterrain spécial fonctionnait sous Londres, conçu non pas pour les passagers, mais uniquement pour transporter le courrier. Aujourd’hui connu sous le nom de « Mail Rail », il est considéré comme l’un des projets de transport les plus insolites de Londres. C’est ce qu’a rapporté le Financial Times.

Au début du XXe siècle, les embouteillages dans les rues de Londres rendaient la livraison rapide du courrier dans toute la ville de plus en plus difficile. Pour résoudre ce problème, l’idée de transférer le service postal sous terre a été avancée. La construction des tunnels a commencé dans les années 1910 et le système a été mis en service le 3 décembre 1927.

Le chemin de fer postal s’étendait sur environ 10,5 kilomètres. Il reliait les principaux centres de tri postal de Londres. Les petits trains électriques, qui circulaient sur une voie étroite, fonctionnaient sans conducteur et de manière automatisée. Pour l’époque, il s’agissait d’une technologie très avancée.

Le système a fonctionné pendant 76 ans, jusqu’en 2003. Par la suite, le transport du courrier par voiture et par d’autres moyens s’est révélé plus efficace et plus économique, ce qui a entraîné l’arrêt du Mail Rail.

Fait intéressant, ce chemin de fer insolite n’a pas complètement disparu. Une partie située dans le quartier de Mount Pleasant a été conservée et transformée en attraction touristique du Postal Museum de Londres à partir de 2017. Aujourd’hui, les visiteurs peuvent parcourir les tunnels souterrains à bord d’un train spécial et découvrir les voies qui servaient autrefois à transporter les lettres.

Ainsi, autrefois à Londres, ce n’étaient pas des personnes, mais des millions de lettres qui étaient transportées par des trains souterrains. Pour son époque, ce système constituait une solution d’ingénierie exceptionnelle qui accélérait la livraison du courrier.