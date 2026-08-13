Nico González est de retour à Turin : l’Atlético de Madrid et la Juventus négocient

Alors que la clôture du mercato estival approche, l’ailier argentin Nico González a terminé ses vacances et est rentré à Turin. Selon GOAL.com, le joueur né en 1998 est contractuellement tenu de reprendre l’entraînement avec la Juventus, mais son avenir reste incertain et la situation sur le marché des transferts devrait se clarifier d’ici au 1er septembre. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Il s’avère que l’accord actuel du joueur avec le club turinois court jusqu’au 30 juin 2029. Toutefois, Nico González ne souhaite pas rester chez les Bianconeri et prévoit fermement de retourner à l’Atlético de Madrid, où il a démontré son talent lors de la saison 2025-2026. Cette saison-là, il a disputé 37 matchs avec les Colchoneros et inscrit 5 buts.

Les obstacles financiers du transfert et l’approche des clubs

Le principal désaccord entre les clubs concerne les conditions financières. L’Atlético n’a pas pu activer l’option d’achat obligatoire de 32 millions d’euros, car les conditions liées au nombre de matchs disputés en Liga, prévues dans l’accord initial, n’ont pas été remplies. Malgré cela, le club madrilène poursuit ses efforts pour récupérer le joueur et souhaite entamer de nouvelles négociations avec la Juventus.

À l’heure actuelle, l’écart financier entre les deux parties reste considérable. L’Atlético propose entre 20 et 22 millions d’euros pour le joueur, tandis que la direction de la Juventus en réclame au moins 28 à 30 millions. Les Turinois ont renforcé leur position grâce aux performances convaincantes du joueur lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA.

L’abandon des plans de Spalletti et les dernières attentes

Le staff technique exerce également une influence sur la situation. L’entraîneur principal de la Juventus souhaitait conserver Nico González dans son équipe, mais il est apparu que le joueur restait ferme sur sa position lorsque le technicien l’a sollicité. Après une saison 2024-2025 décevante, l’ailier argentin ne veut absolument pas rester dans le club italien et souhaite uniquement retourner en Espagne.

Selon les spécialistes, l’accord final concernant ce transfert pourrait être repoussé jusqu’aux derniers jours du mercato estival. Le processus vise à trouver une solution qui respecte la volonté du joueur, les souhaits de l’Atlético et le besoin de la Juventus de réunir des fonds pour ses futurs transferts.