Le Honor Robot Phone reçoit plus de 400 000 précommandes en trois semaines

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Le Honor Robot Phone reçoit plus de 400 000 précommandes en trois semaines

Le nouveau gadget inhabituel de la marque Honor, le Robot Phone, a suscité un intérêt inattendu sur le marché. Selon ixbt.com, cet appareil innovant a réussi à recueillir plus de 400 000 précommandes sur le marché chinois en seulement trois semaines après sa présentation. À ce sujet, Ixbt.com rapporte ce qui suit.

Selon Luo Wei, ingénieur en chef de l’imagerie de l’entreprise, la demande des acheteurs s’est révélée encore plus forte que prévu. Dans sa déclaration, il a même appelé les personnes intéressées à agir rapidement, soulignant qu’elles pourraient ne pas réussir à obtenir le nouveau smartphone si elles tardent.

Un appareil photo inhabituel et des capacités techniques avancées

Ce smartphone se distingue des appareils mobiles classiques par ses capacités avancées de prise de vue et son design original. Le modèle Honor Robot Phone est équipé des solutions technologiques les plus récentes et attire l’attention des passionnés de photographie mobile.

Son principal élément distinctif est son stabilisateur d’appareil photo robotisé. Le smartphone intègre également le système spécial YOYO ainsi que des technologies professionnelles de traitement de l’image développées en collaboration avec la célèbre société ARRI.

Prix et configurations de stockage

À l’heure actuelle, le nouveau produit phare est proposé dans deux configurations de stockage, aux prix suivants :

  • Version de base avec 12 GB de RAM et 512 GB de stockage — 10 000 yuans ;
  • Version supérieure avec 16 GB de RAM et 1 TB de stockage — 13 000 yuans.
Rappelons que les ventes officielles du smartphone Honor Robot Phone doivent commencer le 18 août de cette année. Selon les spécialistes, le fait que des centaines de milliers de commandes aient été enregistrées dès les premiers jours renforcera encore la position de la marque dans le secteur mobile.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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