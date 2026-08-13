Elon Musk construit un nouveau centre de données Minihard au Tennessee

La société SpaceXAI, propriété d’Elon Musk, construit au Tennessee, aux États-Unis, un nouveau centre de données Minihard destiné aux tâches d’intelligence artificielle. Ce projet s’inscrit dans la continuité logique des vastes initiatives d’infrastructure qui suscitent un vif intérêt dans le monde technologique, l’entreprise cherchant à accroître encore ses capacités de calcul. À ce sujet, Ixbt.com rapporte que.

Selon ixbt.com, le nouveau site sera équipé de 220 000 accélérateurs NVIDIA GB300. Fait intéressant, ce chiffre correspond au nombre de GPU prévu pour le complexe Macrohard, encore plus vaste. La principale différence de Minihard réside dans sa conception compacte : grâce à une disposition plus dense des équipements serveurs, il fournit des ressources équivalentes sur une surface réduite.

Stabilité énergétique et solutions innovantes

Cette approche réduit non seulement le volume du bâtiment, mais améliore également de manière significative l’efficacité de l’infrastructure. Des systèmes de batteries Tesla Megapack seront utilisés sur le site afin d’assurer la stabilité des processus nécessitant une puissance élevée. Ils serviront à lisser la charge et à créer une alimentation de secours lors du fonctionnement de grands clusters de calcul.

SpaceXAI avait déjà annoncé utiliser des systèmes Tesla Megapack dans ses projets d’infrastructure d’intelligence artificielle à grande échelle. Ces travaux sont directement liés au développement rapide par l’entreprise de ses propres clusters d’intelligence artificielle dans le Tennessee.

Colossus 2 et les perspectives d’une infrastructure massive

Rappelons que le superordinateur Colossus 2, présenté comme le plus grand au monde, est également en construction dans le comté de Memphis. Ce système devrait recevoir jusqu’à 1 million de GPU afin d’accélérer le fonctionnement des modèles d’intelligence artificielle. Selon des informations publiées précédemment, la première phase du projet (Macrohard) comprend plus de 330 000 GPU, une consommation énergétique supérieure à 1 GW et un système de refroidissement liquide.

Par ailleurs, l’ajout de 220 000 NVIDIA GB300s supplémentaires est prévu dans le cadre de la deuxième phase du projet. Cela permettra d’accroître encore les capacités de calcul de l’entreprise et de créer l’une des infrastructures les plus avancées et les plus puissantes dans le domaine de l’intelligence artificielle.