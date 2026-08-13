À Paris, un gâteau de mariage de 500 kg réalisé en 1 800 heures

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À Paris, un gâteau de mariage de 500 kg réalisé en 1 800 heures

Un pâtissier espagnol a créé l’un des desserts les plus insolites de l’histoire des mariages. Il pèse 500 kilogrammes, mesure 3,5 mètres de haut et 1,8 mètre de large. Sa réalisation a nécessité près de 1 800 heures de travail.

Le pâtissier catalan Mark Suares a qualifié cette création de projet le plus impressionnant parmi les gâteaux de mariage qu’il ait réalisés jusqu’à présent. L’immense gâteau était décoré de milliers de pétales en pâte à sucre fabriqués à la main.

Le gâteau a été réalisé sur commande d’une famille saoudienne

Une famille saoudienne a commandé ce dessert insolite pour une cérémonie de mariage au style palatial. Suares a d’abord consacré près de un mois et demi à concevoir le gâteau. Il a ensuite travaillé pendant quatre mois supplémentaires pour le réaliser.

Habituellement, le pâtissier travaille seul, mais l’ampleur du projet l’a contraint à demander l’aide de ses collègues, de leurs familles, de leurs amis et de leurs connaissances.

Au total, plus de 33 000 pétales distincts ont été utilisés pour décorer le gâteau. Le fait que chaque ornement ait été fabriqué à la main témoigne de l’ampleur du travail accompli.

Pas un simple gâteau, mais une œuvre architecturale

Cette immense création a été présentée dans le célèbre Palais Garnier à Paris, à l’occasion du mariage d’un couple saoudien. Les jeunes mariés ont demandé à rester anonymes.

Selon Suares, le couple ne souhaitait pas un gâteau d’apparence ordinaire, mais une composition semblable à une structure architecturale évoquant un monument commémoratif dédié à la cérémonie de mariage et à un lieu célèbre.

Fait intéressant, seulement 0,1 % de l’immense structure de 500 kilogrammes est constitué de véritable gâteau . Le reste est composé de pâte à sucre et de chocolat blanc, minutieusement façonnés à la main.

Ainsi, ce gâteau de mariage hors du commun est devenu non seulement un dessert, mais aussi une véritable œuvre d’art réunissant savoir-faire pâtissier, design architectural et des milliers d’heures de travail manuel.

ParisMark SuaresPalais Garnier
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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