Moments terrifiants en Turquie : un bateau transportant 107 touristes prend feu (vidéo)

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Moments terrifiants en Turquie : un bateau transportant 107 touristes prend feu (vidéo)

Des moments terrifiants se sont produits près de la station balnéaire de Fethiye, dans la célèbre province turque de Muğla. Un puissant incendie s’est soudainement déclaré à bord d’un catamaran de plaisance transportant 115 personnes, dont 107 touristes et des enfants.

Selon les dernières informations, grâce à une opération de sauvetage rapide, toutes les personnes à bord ont été évacuées et personne n’a perdu la vie dans l’accident.

L’incendie a commencé dans la cuisine : les passagers ont dû sauter à l’eau

L’incident s’est produit vers 11 heures près du golfe de Katrancı à proximité. Selon le journal Haber Türk, les flammes ont commencé dans la cuisine du bateau avant de se propager rapidement aux autres parties du navire.

Pris de panique, les passagers et les membres de l’équipage ont dû enfiler des gilets de sauvetage et se jeter à la mer.

Les garde-côtes turcs, les unités de sécurité maritime et des équipes de secours ont été immédiatement dépêchés sur les lieux. D’autres bateaux touristiques présents dans les environs ont également activement aidé à sortir les personnes de l’eau. Gravement endommagé par les flammes, le bateau a commencé à couler.

La réaction du maire de Fethiye et des autorités

Dans une déclaration aux médias locaux, le maire de Fethiye, Fatih Akkaya, a confirmé que l’incident n’avait fait aucun mort ni blessé grave :

« Au total, 115 personnes se trouvaient à bord du catamaran : 107 étaient des passagers-touristes et les autres étaient des membres de l’équipage. Tout le monde a été évacué en toute sécurité. Les équipes médicales vérifient actuellement si certaines personnes présentent des signes d’intoxication par la fumée », a déclaré le maire.

İlkay Tugay, président de la section de Fethiye de la Chambre de commerce maritime, a également indiqué que tous les passagers avaient été évacués de l’eau et du bateau vers une zone sûre.

Le catamaran « Toys Boat » et la nationalité des touristes

Le bateau à bord duquel l’incendie s’est déclaré « Toys Boat » était un bateau de plaisance populaire principalement destiné aux familles avec enfants. Selon le média local Haberci TV, ce catamaran avait commencé ses premières excursions touristiques à Fethiye en juillet de cette année.

Les médias turcs n’ont pas encore officiellement révélé la nationalité des touristes présents à bord. Les représentations diplomatiques et les forces de l’ordre locales mènent des investigations sur l’incident ainsi qu’une enquête pour déterminer l’origine de l’incendie.

TurquieFethiyeMuğlaHaber TurkToys Boat
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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