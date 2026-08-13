Un nouveau bloc de la centrale nucléaire de Tianwan est mis en service grâce à la coopération russo-chinoise

Les spécialistes de la société d’État russe Rosatom ont entamé une étape importante sur le 7e bloc de la centrale nucléaire de Tianwan, en Chine. Selon Ixbt.com, le chargement du combustible nucléaire dans le réacteur a officiellement commencé le 12 août. Cette opération a été réalisée après l’obtention de l’autorisation correspondante du régulateur chinois. Cette information, Ixbt.com la rapporte.

Les spécialistes prévoient de placer au total 163 assemblages combustibles dans le réacteur. Une fois cette étape achevée, le personnel de la centrale commencera à porter progressivement l’installation au niveau de puissance minimale contrôlable. Ce processus permettra de tester le fonctionnement de tous les systèmes de contrôle et de protection du réacteur, ainsi que ses principales caractéristiques neutroniques.

Étapes du raccordement au réseau électrique

Après la réussite des essais, le bloc franchira l’étape suivante, la mise en puissance énergétique, puis sera raccordé au réseau électrique unifié de la Chine. Sa puissance sera ensuite augmentée progressivement jusqu’à atteindre les 100 % prévus par le projet. Cela contribuera de manière significative à la stabilité de l’approvisionnement électrique de la région.

Les 7e et 8e blocs construits dans le cadre de ce vaste projet sont réalisés conformément à l’accord bilatéral russo-chinois signé en 2018. Le projet prévoit l’utilisation de réacteurs modernes et sûrs de type VVER-1200. Les travaux pratiques sur le chantier ont commencé en mai 2021, tandis que la partie russe a entièrement pris en charge la fourniture des équipements nécessaires à l’îlot nucléaire et les travaux de conception.

À ce jour, quatre blocs équipés de réacteurs VVER-1000, construits selon un projet russe et fonctionnant avec succès, sont déjà en service sur le site de la centrale nucléaire de Tianwan. L’entrée en service des nouveaux blocs contribuera à renforcer davantage le partenariat stratégique entre les deux pays dans le secteur de l’énergie.