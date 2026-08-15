Le marché des smartphones bon marché se contracte fortement aux États-Unis

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Le marché des smartphones bon marché se contracte fortement aux États-Unis

Selon Counter Research, les ventes de smartphones aux États-Unis ont diminué de 5 % au deuxième trimestre 2026 par rapport à la même période de l’année précédente. La baisse a surtout touché le segment de prix le plus bas : les ventes d’appareils coûtant moins de 100 dollars se sont effondrées de 64 %. Ixbt.com le rapporte .

Selon les experts, les fabricants ont dû cesser de livrer ces modèles ou tenter d’en augmenter le prix face à la forte hausse du coût de la mémoire vive et du stockage. Cette flambée s’explique principalement par les achats massifs de composants destinés aux systèmes d’intelligence artificielle par les grands opérateurs d’infrastructures cloud.

Un défi difficile pour les fabricants de gadgets bon marché

Cette situation a été particulièrement difficile pour les entreprises qui fabriquent des smartphones d’entrée de gamme, car leurs marges bénéficiaires sont très faibles. La hausse des prix du carburant et d’autres produits de première nécessité, due aux conflits au Moyen-Orient, a également pesé sur la demande des consommateurs.

Dans un contexte de recul général du marché, les ventes des quatre marques leaders — Apple, Samsung, Motorola et Google — n’ont diminué que de 4 %. Les autres petits fabricants ont, quant à eux, perdu 45 % de leurs ventes. Les grandes entreprises montrent qu’elles peuvent acheter les composants à des conditions bien plus avantageuses grâce aux économies d’échelle.

Les changements dans la structure du marché

Dans le contexte de crise actuel, Samsung et Motorola ont réussi à renforcer leur position dans le segment des smartphones prépayés. Même si les ventes de ces appareils ont diminué de 11 % aux États-Unis, la part combinée de ces deux marques sur le marché a augmenté.

Parallèlement, les fabricants sont contraints de s’adapter aux conditions difficiles. Motorola a notamment augmenté le prix de certains modèles Moto G, tandis que Samsung a renchéri de 50 dollars le Galaxy A17 en juillet. Résultat : les smartphones compris entre 200 et 300 dollars ont triplé leur part de marché en un an.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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