Roberto Mancini commente l'affaire de Manchester City

L'ancien entraîneur de Manchester City, Roberto Mancini, a réagi fermement aux accusations d'irrégularités financières visant le club anglais, soulignant que les problèmes juridiques actuels ne relèvent pas de sa responsabilité personnelle. Selon ESPN, bien que le technicien italien ait mené les « Citizens » à leur premier titre de Premier League, il tente aujourd'hui de se distancier des problèmes rencontrés par le club. C'est ce que rapporte Goal.com .

Mancini, qui dirige actuellement l'équipe nationale d'Italie, a travaillé à Manchester City entre 2009 et 2013. Cette période est au centre d'une enquête approfondie après que la Premier League a confirmé que le club avait présenté des rapports financiers inexacts. Cependant, lors d'une conférence de presse avant le match contre la France en Ligue des Nations, l'entraîneur expérimenté a déclaré qu'il ne craignait pas que cette situation nuise à sa réputation.

Contrats suspects et enquêtes financières

La controverse entourant le nom de Mancini remonte aux documents divulgués par Der Spiegel en 2018. Selon ces révélations, bien que l'entraîneur ait officiellement reçu un salaire annuel de 1,45 million de livres sterling de Manchester City, il est soupçonné d'avoir perçu une rémunération équivalente en tant que consultant pour le club d'Al Jazira, basé à Abou Dabi.

Selon The Telegraph, grâce à ce montage, le club aurait réussi à éluder environ 12 millions de livres sterling d'impôts et de charges sociales. Cette affaire est considérée comme un paiement de salaire via des structures offshore pour contourner les règles du fair-play financier.

Réponse et position de l'entraîneur

Cependant, Roberto Mancini a rejeté ces accusations, faisant porter toute la responsabilité juridique et financière directement sur le club. Lors d'une conférence de presse à Bursa, en Turquie, tout en ne niant pas l'existence de contrats conjoints, il a clairement affirmé qu'il s'agissait d'un problème du club et non du sien.

« Ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. Malheureusement, c'est le problème de City », a souligné le technicien expérimenté lors de ses interventions sur les réseaux sociaux. Ainsi, alors que Manchester City fait face aux accusations et aux procédures judiciaires les plus graves de son histoire, l'ancien coach de l'équipe continue d'affirmer fermement qu'il est totalement étranger à cette affaire.