Roberto Mancini commente l'affaire de Manchester City

·3·Sport
Roberto Mancini commente l'affaire de Manchester City

L'ancien entraîneur de Manchester City, Roberto Mancini, a réagi fermement aux accusations d'irrégularités financières visant le club anglais, soulignant que les problèmes juridiques actuels ne relèvent pas de sa responsabilité personnelle. Selon ESPN, bien que le technicien italien ait mené les « Citizens » à leur premier titre de Premier League, il tente aujourd'hui de se distancier des problèmes rencontrés par le club. C'est ce que rapporte Goal.com .

Mancini, qui dirige actuellement l'équipe nationale d'Italie, a travaillé à Manchester City entre 2009 et 2013. Cette période est au centre d'une enquête approfondie après que la Premier League a confirmé que le club avait présenté des rapports financiers inexacts. Cependant, lors d'une conférence de presse avant le match contre la France en Ligue des Nations, l'entraîneur expérimenté a déclaré qu'il ne craignait pas que cette situation nuise à sa réputation.

Contrats suspects et enquêtes financières

La controverse entourant le nom de Mancini remonte aux documents divulgués par Der Spiegel en 2018. Selon ces révélations, bien que l'entraîneur ait officiellement reçu un salaire annuel de 1,45 million de livres sterling de Manchester City, il est soupçonné d'avoir perçu une rémunération équivalente en tant que consultant pour le club d'Al Jazira, basé à Abou Dabi.

Selon The Telegraph, grâce à ce montage, le club aurait réussi à éluder environ 12 millions de livres sterling d'impôts et de charges sociales. Cette affaire est considérée comme un paiement de salaire via des structures offshore pour contourner les règles du fair-play financier.

Réponse et position de l'entraîneur

Cependant, Roberto Mancini a rejeté ces accusations, faisant porter toute la responsabilité juridique et financière directement sur le club. Lors d'une conférence de presse à Bursa, en Turquie, tout en ne niant pas l'existence de contrats conjoints, il a clairement affirmé qu'il s'agissait d'un problème du club et non du sien.

« Ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. Malheureusement, c'est le problème de City », a souligné le technicien expérimenté lors de ses interventions sur les réseaux sociaux. Ainsi, alors que Manchester City fait face aux accusations et aux procédures judiciaires les plus graves de son histoire, l'ancien coach de l'équipe continue d'affirmer fermement qu'il est totalement étranger à cette affaire.

Roberto ManciniManchester CityPremier LeagueActualités FootballTransferts
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Les joueurs de Manchester City pourraient résilier leur contratLes joueurs de Manchester City pourraient résilier leur contratHier 12:20Manchester City se prépare à une lutte acharnée contre les accusations financièresManchester City se prépare à une lutte acharnée contre les accusations financières1 octobre 20:12Inquiétudes concernant un possible départ des propriétaires de Manchester CityInquiétudes concernant un possible départ des propriétaires de Manchester City1 octobre 00:33Joe Hart s'exprime sur les scandales financiers entourant Manchester CityJoe Hart s'exprime sur les scandales financiers entourant Manchester City29 septembre 14:54Roy Keane critique sévèrement Manchester CityRoy Keane critique sévèrement Manchester City27 septembre 01:31Manchester City fait appel des accusations financières de la Premier LeagueManchester City fait appel des accusations financières de la Premier LeagueHier 16:36
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov