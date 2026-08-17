Luis Enrique fait une déclaration cinglante après la défaite en Supercoupe !

En France, la nouvelle saison de football a débuté par une déconvenue inattendue pour le club parisien étoilé, champion en titre de Ligue 1, le « PSG » qui a perdu 0-1 contre Lens et laissé échapper le premier trophée de la saison lors de la Supercoupe disputée au stade Bollaert-Delelis, alors que l’adversaire avait joué à dix pendant plus de 50 minutes.

À l’issue de la rencontre, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, s’est présenté devant les journalistes et a clairement affirmé qu’il était satisfait de la prestation de son équipe, mais que le résultat était totalement injuste.

« Nous méritions davantage, mais il nous a manqué de l’efficacité dans le dernier geste »

Le technicien espagnol, évoquant la domination totale de son équipe et les occasions créées, a déclaré :

« Il nous a manqué de l’efficacité dans le dernier geste. À mes yeux, le rythme du match et les occasions créées ont été très positifs. Je suis très satisfait de ce que j’ai vu pendant toute la rencontre, surtout en première période. Par rapport à nos dernières rencontres, c’est le match où Lens nous a créé le moins d’occasions dangereuses. Bien sûr, je ne suis pas satisfait du résultat final, mais nous méritions de gagner et davantage encore. Je dois toutefois féliciter Lens : ils ont gagné et ont joué avec leur intensité habituelle ».

« Lens ne nous a été supérieur dans aucun domaine »

Interrogé directement sur le domaine dans lequel l’adversaire aurait été meilleur que les Parisiens, Luis Enrique a répondu avec fermeté et sang-froid :

Contrôle absolu : « Dans quels domaines Lens était-il meilleur ? Dans aucun ! À mon avis, nous étions nettement supérieurs. C’est logique : nous sommes davantage habitués à ce type de finales. Mais compte tenu de l’ambiance du stade et de tout ce que l’adversaire a entrepris, ils ont très bien défendu, avec beaucoup de discipline »;

Les occasions de Dembélé et Mendes : « Nous avons totalement contrôlé le match. Il nous fallait des occasions plus franches, et Ousmane Dembélé comme Nuno Mendes ont eu de très belles opportunités. Nous avons livré un très bon match, mais nous n’avons tout simplement pas eu de chance. »

Malgré la défaite, l’entraîneur parisien a souligné que son équipe était sur la bonne voie et a annoncé qu’elle allait désormais se concentrer pleinement sur le championnat national et les prochaines échéances officielles sur la scène européenne.

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