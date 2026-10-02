Apple renforce la sécurité de macOS face aux risques liés à l'IA

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Apple renforce la sécurité de macOS face aux risques liés à l'IA

Apple a annoncé l'introduction de contrôles de sécurité supplémentaires autour de la fonctionnalité « Full Disk Access » dans le système d'exploitation macOS. Cette décision intervient dans un contexte de popularité croissante des agents d'IA et de l'augmentation marquée des risques de sécurité associés. Initialement conçue pour le bon fonctionnement des sauvegardes, cette fonction est désormais soumise à des restrictions plus strictes pour garantir la confidentialité. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique. rapporte.

Selon ixbt.com, quelques jours avant l'annonce de ces changements, un journaliste a affirmé que l'application Muse de Meta pour Mac avait lu ses messages privés. Bien que Meta ait démenti cette allégation, l'incident a suscité de vifs débats parmi les utilisateurs. De plus, le magazine Wired a découvert qu'une vulnérabilité dans la version Mac de l'application ChatGPT pourrait permettre à des pirates d'accéder à des données confidentielles.

Agents d'IA et menaces de sécurité

Les agents d'IA modernes permettent aux utilisateurs d'accéder plus largement à leurs fichiers, messages et autres données personnelles lors de leur utilisation sur ordinateur. Cependant, ces capacités sont activées via les paramètres système. Par exemple, l'application Muse permet aux utilisateurs d'activer volontairement la fonction « Full Disk Access ».

Dans une déclaration destinée aux développeurs, Apple a souligné que certains d'entre eux utilisent cette fonctionnalité d'une manière qui met les utilisateurs en danger. En conséquence, toutes les données du système pourraient être exposées sans que l'utilisateur en soit pleinement conscient. L'entreprise a annoncé que des mesures plus strictes seraient prises à l'avenir pour prévenir de telles situations.

Nouveaux mécanismes de contrôle

Selon les nouvelles règles, Apple introduira des mécanismes de contrôle garantissant que les utilisateurs souhaitant accorder un tel niveau d'accès exceptionnel à une application ne puissent le faire que par des actions très claires et réfléchies. Cela aidera l'utilisateur à prendre une décision éclairée concernant la sécurité de ses données.

Les représentants de l'entreprise ont noté qu'à mesure que les agents d'IA deviendront plus intelligents et autonomes, les risques liés à ce type d'autorisations augmenteront considérablement. Par conséquent, résoudre ce problème est l'une des tâches les plus importantes aujourd'hui, et Apple reste déterminé à protéger la confidentialité de ses utilisateurs.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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