Maresca dévoile les raisons de la défaite 0-3 contre Arsenal

Le début de la nouvelle saison en Angleterre Manchester City et son nouvel entraîneur Enzo Maresca ont commencé par une lourde défaite inattendue. Au stade de Wembley, lors de la Supercoupe d’Angleterre (FA Community Shield), le champion en titre Arsenal a inscrit trois buts sans réponse face aux Citizens.

Après la rencontre, l’entraîneur italien, invité de BBC Radio 5 Live, a expliqué sans détour les erreurs de son équipe lors de son premier match officiel et pourquoi il lui avait été impossible de renverser la situation.

Le but encaissé à la 23e seconde et les occasions manquées

Maresca a souligné que le but inscrit dès la première minute avait fortement influencé le cours de la rencontre :

« Je pense que le but encaissé dès la 23e seconde a malheureusement influencé l’ensemble du match. Cela me déçoit, car dans les affrontements de très haut niveau, les équipes sont souvent très proches l’une de l’autre. Face à de tels adversaires, encaisser un but rend le retour dans le match extrêmement difficile. Cependant, notre réaction après le but a été bien meilleure. Avant qu’ils n’inscrivent le deuxième, nous avons eu trois ou quatre très bonnes occasions d’égaliser. Mais malheureusement, nous n’avons pas su les concrétiser et nous avons encaissé un deuxième but. Après le 0-2, la situation est devenue encore plus compliquée ».

« De grands défis nous attendent : notre attention se porte sur la Premier League »

L’entraîneur de City a rappelé que la saison ne faisait que commencer et qu’il fallait travailler sérieusement sur ces erreurs :

Les erreurs et une nouvelle étape : « Après le premier but, j’ai été plutôt satisfait de la réaction de l’équipe, car nous avons créé des occasions et pris l’initiative. Le deuxième but est la conséquence de nos erreurs, mais la saison ne fait que commencer » ;

Préparation pour le début de la Premier League : « Les matches de Premier League commencent dimanche prochain et nous devons désormais concentrer toute notre attention sur le championnat » ;

Les aspects à améliorer : « Nous avons encore beaucoup de travail. De nombreux aspects doivent être améliorés. Même si nous avions gagné, certains points auraient encore dû être renforcés ».

Les joueurs d’Enzo Maresca tenteront, dès la première journée de la Premier League anglaise, après leur défaite à Wembley, de tirer les bonnes conclusions et de se racheter auprès de leurs supporters.

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