Maresca dévoile les raisons de la défaite 0-3 contre Arsenal

·12·Sport
Maresca dévoile les raisons de la défaite 0-3 contre Arsenal

Le début de la nouvelle saison en Angleterre Manchester City et son nouvel entraîneur Enzo Maresca ont commencé par une lourde défaite inattendue. Au stade de Wembley, lors de la Supercoupe d’Angleterre (FA Community Shield), le champion en titre Arsenal a inscrit trois buts sans réponse face aux Citizens.

Après la rencontre, l’entraîneur italien, invité de BBC Radio 5 Live, a expliqué sans détour les erreurs de son équipe lors de son premier match officiel et pourquoi il lui avait été impossible de renverser la situation.

Le but encaissé à la 23e seconde et les occasions manquées

Maresca a souligné que le but inscrit dès la première minute avait fortement influencé le cours de la rencontre :

« Je pense que le but encaissé dès la 23e seconde a malheureusement influencé l’ensemble du match. Cela me déçoit, car dans les affrontements de très haut niveau, les équipes sont souvent très proches l’une de l’autre. Face à de tels adversaires, encaisser un but rend le retour dans le match extrêmement difficile.

Cependant, notre réaction après le but a été bien meilleure. Avant qu’ils n’inscrivent le deuxième, nous avons eu trois ou quatre très bonnes occasions d’égaliser. Mais malheureusement, nous n’avons pas su les concrétiser et nous avons encaissé un deuxième but. Après le 0-2, la situation est devenue encore plus compliquée ».

« De grands défis nous attendent : notre attention se porte sur la Premier League »

L’entraîneur de City a rappelé que la saison ne faisait que commencer et qu’il fallait travailler sérieusement sur ces erreurs :

  • Les erreurs et une nouvelle étape : « Après le premier but, j’ai été plutôt satisfait de la réaction de l’équipe, car nous avons créé des occasions et pris l’initiative. Le deuxième but est la conséquence de nos erreurs, mais la saison ne fait que commencer » ;

  • Préparation pour le début de la Premier League : « Les matches de Premier League commencent dimanche prochain et nous devons désormais concentrer toute notre attention sur le championnat » ;

  • Les aspects à améliorer : « Nous avons encore beaucoup de travail. De nombreux aspects doivent être améliorés. Même si nous avions gagné, certains points auraient encore dû être renforcés ».

Les joueurs d’Enzo Maresca tenteront, dès la première journée de la Premier League anglaise, après leur défaite à Wembley, de tirer les bonnes conclusions et de se racheter auprès de leurs supporters.

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.

Manchester CityArsenalEnzo MarescaWembleyBBC
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Officiel : un nouvel entraîneur nommé à la tête de l’équipe nationale d’Écosse !Officiel : un nouvel entraîneur nommé à la tête de l’équipe nationale d’Écosse !Aujourd'hui, 09:27Bilan de Mourinho : dans quel état le Real aborde-t-il la nouvelle saison ?Bilan de Mourinho : dans quel état le Real aborde-t-il la nouvelle saison ?Aujourd'hui, 09:04Après la défaite contre le Pakhtakor, interview choc de Roziqul Berdiev !Après la défaite contre le Pakhtakor, interview choc de Roziqul Berdiev !Hier, 23:56Show ouzbek : passe décisive de Fayzullayev, but de Shomurodov — victoire de Başakşehir !Show ouzbek : passe décisive de Fayzullayev, but de Shomurodov — victoire de Başakşehir !Hier, 23:25Le show du Real : les Madrilènes écrasent SchalkeLe show du Real : les Madrilènes écrasent SchalkeHier, 22:54Show à 7 buts : les Catalans écrasent le FC BâleShow à 7 buts : les Catalans écrasent le FC BâleHier, 22:51
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Totti sur Shomurodov : de l'injustice à Rome à l'histoire de la Coupe du Monde 2026
Totti sur Shomurodov : de l'injustice à Rome à l'histoire de la Coupe du Monde 2026
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?