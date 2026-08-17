Le show à Wembley : Arteta explique le secret de la victoire

la Supercoupe d’Angleterre (FA Community Shield), « Arsenal » a largement battu son rival historique et acharné, « Manchester City », en inscrivant trois buts sans en encaisser et en s’imposant 3-0. Le club a ainsi soulevé le 18e Community Shield de son histoire.

Après la rencontre, l’entraîneur du club londonien, Mikel Arteta a déclaré avec enthousiasme à la chaîne TNT Sports qu’il avait été impressionné par la passion de ses joueurs, la qualité affichée malgré une préparation courte et l’émergence de nouveaux leaders au sein de l’équipe.

« J’ai été un peu surpris : huit ou neuf joueurs étaient arrivés cinq jours auparavant »

Arteta a souligné que le niveau affiché par ses joueurs à Wembley l’avait impressionné, malgré une préparation de pré-saison fragmentée :

« Nous avons livré un très bon match dès le début de la saison. Jouer à un tel niveau, avec l’envie que nous avons montrée et la réaction des joueurs, m’a fortement impressionné. J’ai dit aux garçons que j’avais beaucoup aimé leur prestation aujourd’hui. Pour être honnête, j’ai été un peu surpris. Notre effectif avait été divisé en trois groupes pendant la préparation. Huit ou neuf joueurs ne nous avaient rejoints que cinq jours auparavant ; ils ont passé les tests et n’ont effectué que deux journées complètes d’entraînement. Dans ces conditions, leur performance d’aujourd’hui est vraiment remarquable. Cela montre clairement à quel point nos joueurs possèdent une grande volonté de gagner et un niveau de qualité élevé ».

Solis, auteur de deux passes décisives, et le nouveau milieu de terrain d’Arsenal

Le technicien espagnol a particulièrement salué les joueurs qui se sont illustrés pendant la rencontre, notamment Solis, la nouvelle recrue de l’équipe :

L’intelligence de Solis : « Solis s’est adapté très rapidement à l’équipe. Sa compréhension du jeu est impressionnante. Dans les situations où d’autres pourraient prendre une décision précipitée, il fait toujours le bon choix. Il est très intelligent et précis dans ses déplacements. Aujourd’hui, il est resté calme même dans les zones les plus étroites du terrain et a délivré deux passes décisives »;

L’excellence au milieu de terrain : « Nous avons désormais un milieu de terrain très solide et compétitif. Nous avons amélioré notre qualité d’année en année et plusieurs leaders ont émergé dans l’effectif. Nous disposons de joueurs aux profils variés, mais ils sont capables de former ensemble une équipe forte et unie sur le terrain ».

« Manchester City » met en évidence les ambitions d’Arsenal : conserver son titre et être le principal favori de la nouvelle saison de Premier League.

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