Révolution dans le football ouzbek : la Superliga adopte le système « automne-printemps »

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Révolution dans le football ouzbek : la Superliga adopte le système « automne-printemps »

Une étape décisive a été franchie dans un dossier qui fait l'objet de débats depuis de nombreuses années dans le football professionnel ouzbek. Le 2 octobre, l'organe suprême de la Ligue de football professionnel, l'Assemblée générale, s'est réuni dans la salle de conférence du stade Bunyodkor.

Lors de la réunion, un plan de travail détaillé de la Ligue a été présenté pour faire passer officiellement la saison des clubs au système « automne-printemps », conforme aux normes européennes. Selon le projet de calendrier présenté, le passage au nouveau système est prévu à partir de la saison 2028/29. Alors, quels changements importants attendent notre championnat national et à quoi ressemblera le nouveau calendrier ?

Période de transition et détails du nouveau format

Dans le projet présenté par la Ligue, les étapes de la saison et les fenêtres de transfert sont réparties comme suit :

  • Saison 2027 selon l'ordre habituel : Aucun changement radical n'est attendu pour la saison prochaine et les matchs de la Superliga 2027 débuteront le 26 février ;

  • La Coupe d'Ouzbékistan à une date spécifique : Selon le nouveau plan, il est proposé que la Coupe d'Ouzbékistan 2028 se déroule du 1er mars au 31 mai ;

  • Fenêtre de transfert estivale : Durera du 1er juillet au 9 septembre (10 semaines) ;

  • 1ère phase de la Superliga : Se déroulera du 18 août au 24 décembre 2028 ;

  • Fenêtre de transfert hivernale : Couvrira la période du 2 janvier au 13 février 2029 (6 semaines) ;

  • 2ème phase de la Superliga : Se poursuivra du 23 février au 31 mai 2029, marquant la fin de la saison.

Comment la décision finale sera-t-elle prise ?

La direction de la Ligue a souligné que ce calendrier est un projet proposé. La décision finale sera prise en concertation avec la direction des clubs, l'Association de football d'Ouzbékistan (UFA), les experts et la communauté footballistique au sens large.

Calendrier de la saison 2028/29 au système « automne-printemps » (Tableau)

Compétition / Étape

Date

Durée / Note

Coupe d'Ouzbékistan

1er mars – 31 mai 2028

Se déroule en début de saison

Fenêtre de transfert estivale

1er juillet – 9 septembre 2028

Dure 10 semaines

Superliga : 1ère phase

18 août – 24 décembre 2028

Partie automnale et hivernale

Fenêtre de transfert hivernale

2 janvier – 13 février 2029

Dure 6 semaines

Superliga : 2ème phase

23 février – 31 mai 2029

Phase printanière décisive

Début de la saison 2027

26 février 2027

Dernière saison complète sous l'ancien système

Révolution dans le football ouzbek : la Superliga adopte le système « automne-printemps »

Un tel passage au système devrait aider les clubs ouzbeks à se synchroniser avec les matchs de l'ACL et le marché des transferts international.

Selon vous, le passage de la Superliga d'Ouzbékistan au système « automne-printemps » aura-t-il un impact positif sur la qualité du football et l'affluence dans les stades, ou les conditions météorologiques de fin d'automne et d'hiver pourraient-elles poser problème ?

Laissez vos avis dans les commentaires ci-dessous et partagez cette importante nouvelle historique du football ouzbek avec vos amis via Telegram !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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