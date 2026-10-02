Manchester City fait officiellement appel de la décision concernant les infractions financières

Un géant de la Premier League Manchester Cityest à nouveau au cœur d'une controverse financière majeure ! Le club a publié une déclaration urgente sur son site officiel, annonçant avoir officiellement fait appel de la décision de la commission indépendante qui a reconnu l'équipe coupable de plusieurs violations des règles financières.

La direction du club rejette catégoriquement toutes les accusations portées contre lui, qualifiant les conclusions de la commission d'erronées tant sur le plan juridique que factuel. Alors, sur quels arguments les « Citizens » s'appuient-ils et combien de temps ce processus pourrait-il durer ?

« Nous ne nous considérons pas comme coupables et nous disposons de preuves irréfutables »

«Manchester City» a souligné les points clés suivants dans sa déclaration :

Appel déposé : Le club a officiellement déposé un recours contre la décision de la commission indépendante jeudi soir ;

Erreurs graves constatées : Selon le club, les conclusions de la commission contiennent de nombreuses erreurs graves concernant la législation, les règles de la compétition et les faits ;

Rejet absolu des accusations : «Manchester City» se déclare innocent des accusations portées par la Premier League et affirme détenir des documents complets et irréfutables pour défendre sa position ;

Silence radio : Le club a indiqué qu'il ne ferait aucun autre commentaire aux médias tant que la procédure d'appel ne sera pas terminée et qu'un verdict final n'aura pas été rendu.

Texte intégral de la déclaration officielle du club

« Le club est fermement convaincu que les conclusions contiennent un certain nombre d'erreurs graves sur le plan juridique, réglementaire et factuel. Par conséquent, cette décision ne peut être considérée comme fondée. Le club ne se reconnaît pas coupable des accusations portées par la Premier League et dispose de preuves complètes et irréfutables pour soutenir sa position ».

Cette étape d'appel devrait être le point décisif de la bataille juridique qui dure depuis plusieurs années entre la Premier League et Manchester City.

Détails de la situation (Tableau)

Critère / État Informations précises et faits Sujet de l'incident Club de football Manchester City Nature du problème Accusation de la commission indépendante concernant des infractions financières Action du club Jeudi, de manière officielle un appel a été déposé Position du club Toutes les accusations sont jugées infondées et totalement erronées sur le plan juridique et factuel Prochaine étape Le club a cessé tout commentaire officiel jusqu'à la fin de la procédure d'appel

Selon vous, Manchester City pourra-t-il prouver son innocence et remporter une nouvelle victoire juridique contre la Premier League, ou le club risque-t-il cette fois de lourdes sanctions ?

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