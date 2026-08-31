L'Ouzbékistan U-20 entame les éliminatoires de la Coupe d'Asie par une victoire : le Bangladesh battu

L'Ouzbékistan U-20 a entamé son parcours dans les éliminatoires de la Coupe d'Asie par une victoire convaincante. Les protégés de Jamoliddin Rahmatullayev ont affronté l'équipe nationale des jeunes du Bangladesh lors de la 1ère journée du groupe « B » au stade « Dustlik » de Tachkent, inscrivant deux buts sans en concéder.

Dominant tout au long de la rencontre, nos jeunes ont décroché trois points précieux et se sont hissés parmi les leaders du groupe.

Buts victorieux et feuille de match

Moments clés et compositions d'équipe :

Buts rapides : Quvonishbek Saydaliyev a ouvert le score à la 20e minute, puis en début de seconde période, à la 47e minute, Quvonchbek Abrayev a fait trembler les filets adverses pour porter le score à 2-0 ;

Protocole de match : Coupe d'Asie U-20. Éliminatoires | Groupe « B », 1ère journée Ouzbékistan — Bangladesh 2-0 Buteurs : Quvonishbek Saydaliyev (20e), Quvonchbek Abrayev (47e) ; Composition de l'Ouzbékistan U-20 : Ne’matulloh Rustamjonov, Shorahim Shorahmedov (Nurmuhammad Abdug‘aniyev, 46e), Azizbek To‘lqinbekov (C), Quvonchbek Abrayev, Asilbek Abdurasulov, Behruz Abdusattorov (Asilbek Aliyev, 62e), Ozodbek Najmiddinov (Ozodbek Odiljonov, 46e), Quvonishbek Saydaliyev, Abdulvosit Soliyev (Diyor Ermanov, 80e), Muhammadali Dilshodbekov, Davron To‘laganov (Abdulfayz Bobomurodov, 62e).



Situation dans le groupe « B » et prochain match

Détails sur le match parallèle du groupe et le calendrier à venir :