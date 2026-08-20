Il y a un an, le jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim était cantonné au banc d’Al-Ahly au Caire. Aujourd’hui, il est considéré comme l’un des principaux candidats capables de résoudre le problème du poste d’avant-centre au FC Barcelona. Comme le rapportent Ixbt.com et d’autres sources sportives internationales, le parcours accompli par le joueur en quelques mois a impressionné les supporters comme les spécialistes. Ce bond spectaculaire du Caire vers l’Europe revêt une grande importance, tant pour le joueur que pour le club catalan. Goal.com rapporte cela.

Pour comprendre la situation actuelle de Hamza Abdelkarim, il faut revenir à sa situation de l’an dernier. À Al-Ahly, il n’était pas un titulaire et ses statistiques ne justifiaient pas un transfert dans un grand club comme le FC Barcelona. Il jouait principalement dans des compétitions secondaires, et son départ vers l’Europe était perçu non pas comme le recrutement d’un joueur confirmé, mais comme un investissement risqué dans un talent brut et à fort potentiel.

L’équipe nationale égyptienne et l’expérience de la Coupe du monde

Dans cette période de bouleversement, le sélectionneur égyptien Hossam Hassan a offert une immense opportunité au jeune attaquant en l’inscrivant dans la liste pour la Coupe du monde. La convocation d’un joueur aussi peu expérimenté pour une compétition aussi prestigieuse a surpris beaucoup de monde. Durant le tournoi, il a disputé 56 minutes au total sans inscrire de but ni délivrer de passe décisive, mais cette expérience a constitué une école inestimable pour son avenir.

À seulement 18 ans, jouer aux côtés de stars comme Mohamed Salah et Omar Marmoush et ressentir la pression du plus haut niveau mondial a aidé Hamza à gagner en maturité mentale. Le fait de participer à une compétition durant laquelle l’Égypte a atteint pour la première fois de son histoire la phase à élimination directe de la Coupe du monde, c’est-à-dire les huitièmes de finale, a notamment constitué une grande source de motivation pour le jeune attaquant.

Des débuts remarqués au FC Barcelona

Arrivé en Catalogne, Hamza Abdelkarim a immédiatement commencé à se mettre en évidence. Après avoir marqué contre son ancien club, Al-Ahly, lors du Trophée Joan Gamper, le joueur a terminé la préparation comme le meilleur buteur du FC Barcelona. Cela a renforcé la confiance de la direction et du staff technique à son égard.

Malgré cela, une question légitime se pose aux spécialistes : Hamza peut-il assumer pleinement le lourd fardeau de la ligne offensive d’un géant comme le FC Barcelona, ou serait-il préférable de lui adjoindre un attaquant plus expérimenté ? Si une autre vedette offensive rejoint l’équipe, cela mettra-t-il en danger l’avenir du talent égyptien ou, au contraire, le protégera-t-il d’une pression excessive en lui permettant de progresser progressivement ?

La direction et le staff technique du FC Barcelona discutent actuellement précisément de ce point délicat. Pour Hamza Abdelkarim, chaque minute et chaque séance d’entraînement sont devenues un combat pour conserver sa place dans le onze titulaire. La suite de sa carrière dépendra des matches officiels des prochains mois et des décisions tactiques de l’entraîneur.