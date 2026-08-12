L’attaquant de Barcelone perd son transfert en raison d’une grave blessure

L’attaquant du champion d’Espagne, le FC Barcelone, Roony Bardghji s’est de nouveau déchiré les ligaments croisés du genou droit lors d’un entraînement. Selon GOAL.com, cette grave blessure a totalement compromis le projet du Suédois de 20 ans de rejoindre un autre club avant la fermeture du mercato estival. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Sérieusement blessé lors de l’entraînement de lundi, le joueur devra subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours. Les examens médicaux ont confirmé son indisponibilité pour une longue période et le fait qu’il lui faudra plusieurs mois pour retrouver les terrains. Il s’agit de la deuxième grave blessure de la carrière du joueur, qui avait déjà subi une lésion similaire au même genou en 2024, alors qu’il évoluait à Copenhague.

L’entraîneur du club catalan, Hansi Flick, lui avait clairement expliqué qu’il lui serait difficile de trouver une place dans l’équipe première la saison prochaine et lui avait conseillé de chercher un nouveau club. Les deux parties avaient ensuite commencé à travailler activement sur un transfert estival. Pour éviter tout risque avant son départ, Bardghji n’avait pas non plus été convoqué pour les matchs amicaux contre Nottingham Forest et l’Udinese, samedi.

Des clubs de Premier League anglaise avaient manifesté leur intérêt

Selon ESPN, de nombreux clubs des principaux championnats européens, dont des équipes de Premier League anglaise, s’intéressaient au jeune ailier. Ce coup dur, survenu alors que la direction barcelonaise prévoyait d’accélérer les négociations, a bouleversé tous les plans.

Pour rappel, Roony Bardghji avait rejoint Barcelone l’été dernier en provenance de Copenhague pour environ 2 millions d’euros. Lors de sa première saison en Espagne, le Suédois a disputé 28 matchs toutes compétitions confondues et inscrit 2 buts. Toutefois, il avait surtout fait ses apparitions en sortie de banc.

Le recrutement par le club, durant le mercato estival, d’attaquants tels qu’Anthony Gordon et Karim Adeyemi devait encore réduire les chances de Bardghji de jouer régulièrement dans le onze de départ. Le staff technique préférait donc le voir obtenir du temps de jeu dans une autre équipe, mais cette blessure inattendue a anéanti tous les plans.