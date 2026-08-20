La Juventus se prépare à vendre Jonathan David

Le club turinois de la Juventus a placé l'attaquant Jonathan David sur le marché des transferts et prévoit de réaliser un bénéfice financier grâce à sa vente. Selon Goal.com, le joueur canadien est devenu un poids pour le club, car il ne correspond pas au projet de l'entraîneur Luchiano Spalletti. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Le salaire annuel de David s'élèverait à 6 millions d'euros et il reste actuellement un remplaçant coûteux. Les performances du joueur la saison dernière ont été inférieures aux attentes, ce qui pousse la direction à rechercher un nouvel attaquant.

Conditions du transfert et situation financière

Le club turinois réclame 30 millions d'euros pour le joueur, mais une baisse du prix à 20-25 millions d'euros n'est pas exclue. Le club est également prêt à envisager un prêt.

Le contrat actuel de David avec la Juventus court jusqu'en 2030. S'il réalise une bonne saison en prêt, un transfert définitif dès 2027 pourrait également servir les intérêts du club.

Le joueur suscite un intérêt international sur le marché des transferts, avec des clubs de Turquie, de France et d'Angleterre qui suivent sa situation.

Intérêt international et perspectives

Le Paris FC et le PSG suivent le joueur en France

Aston Villa figure parmi les prétendants anglais

Des clubs turcs sont également intéressés

Pour l'instant, aucune offre officielle et concrète n'est parvenue au club turinois. Malgré cela, le départ de David offrirait à la Juventus les moyens financiers de recruter un nouvel attaquant répondant aux exigences de Spalletti.