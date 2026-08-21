Marché des transferts de la Juventus : Jonathan David a rejeté l’offre de Hull City

·3·Sport
Marché des transferts de la Juventus : Jonathan David a rejeté l’offre de Hull City

La Juventus de Turin doit d’abord vendre certains joueurs et libérer de la masse salariale afin de renforcer son effectif et d’enregistrer de nouvelles recrues lors du mercato hivernal. Selon GOAL.com, la politique de transferts du club reste compliquée, car la vente des joueurs actuels avance lentement. À ce sujet, Goal.com en rend compte.

Selon Tuttosport, l’attaquant canadien Jonathan David a rejeté l’offre du club anglais de Hull City. Même si le joueur ne figure pour l’instant pas dans les plans de l’entraîneur de la « Vieille Dame », aucune piste concrète ne se dessine pour son transfert vers une autre équipe et il reste actuellement dans l’incertitude.

Les problèmes dans l’entrejeu et le cas Arthur

Des problèmes d’effectif similaires sont également apparus au milieu de terrain. Pour recruter de nouveaux joueurs, le club doit d’abord se séparer d’au moins deux éléments dans ce secteur. La résiliation du contrat d’Arthur d’un commun accord est actuellement en bonne voie, et seuls les derniers détails restent à régler.

Même après le départ d’Arthur, la Juventus devra encore vendre un autre milieu de terrain. L’intérêt pour Fabio Miretti demeure, mais le prix fixé par le club turinois, entre 10 et 15 millions d’euros, refroidit quelque peu les acheteurs.

Koopmeiners et les options de prêt

La situation de l’effectif est encore plus complexe dans le dossier de Teun Koopmeiners. La valeur comptable du Néerlandais est estimée à environ 30 millions d’euros et aucun club n’est actuellement prêt à investir une telle somme. La possibilité de recourir à un prêt pour faire évoluer favorablement la situation gagne donc du terrain.

À mesure que la fin du mercato approche, les accords temporaires offrent davantage de possibilités pour résoudre les situations problématiques. Cette méthode devient notamment la solution la plus adaptée pour les joueurs difficiles à vendre définitivement après leurs performances décevantes lors des dernières saisons.

JuventusJonathan DavidTransfertsSerie AFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Christian Vieri : Ronaldo était inarrêtable à l’entraînementChristian Vieri : Ronaldo était inarrêtable à l’entraînementAujourd'hui, 11:31Pourquoi les explications des arbitres de La Liga ne s’appliquent pas au Santiago BernabéuPourquoi les explications des arbitres de La Liga ne s’appliquent pas au Santiago BernabéuAujourd'hui, 11:19Deku évoque les grands départs du Barça et les nouveaux projetsDeku évoque les grands départs du Barça et les nouveaux projetsAujourd'hui, 10:11«Real» élu marque de football la plus chère pour la troisième année consécutive«Real» élu marque de football la plus chère pour la troisième année consécutiveAujourd'hui, 10:07Troy Deeney : Manchester United ne se qualifiera pas pour la Ligue des championsTroy Deeney : Manchester United ne se qualifiera pas pour la Ligue des championsAujourd'hui, 10:01Les stars écartées des plans d’Alonso : deux attaquants perdent la confiance de ChelseaLes stars écartées des plans d’Alonso : deux attaquants perdent la confiance de ChelseaAujourd'hui, 09:51
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le Real Madrid dévoile son nouveau maillot extérieur : une couleur inattendue (photo)
Le Real Madrid dévoile son nouveau maillot extérieur : une couleur inattendue (photo)