Marché des transferts de la Juventus : Jonathan David a rejeté l’offre de Hull City

La Juventus de Turin doit d’abord vendre certains joueurs et libérer de la masse salariale afin de renforcer son effectif et d’enregistrer de nouvelles recrues lors du mercato hivernal. Selon GOAL.com, la politique de transferts du club reste compliquée, car la vente des joueurs actuels avance lentement. À ce sujet, Goal.com en rend compte.

Selon Tuttosport, l’attaquant canadien Jonathan David a rejeté l’offre du club anglais de Hull City. Même si le joueur ne figure pour l’instant pas dans les plans de l’entraîneur de la « Vieille Dame », aucune piste concrète ne se dessine pour son transfert vers une autre équipe et il reste actuellement dans l’incertitude.

Les problèmes dans l’entrejeu et le cas Arthur

Des problèmes d’effectif similaires sont également apparus au milieu de terrain. Pour recruter de nouveaux joueurs, le club doit d’abord se séparer d’au moins deux éléments dans ce secteur. La résiliation du contrat d’Arthur d’un commun accord est actuellement en bonne voie, et seuls les derniers détails restent à régler.

Même après le départ d’Arthur, la Juventus devra encore vendre un autre milieu de terrain. L’intérêt pour Fabio Miretti demeure, mais le prix fixé par le club turinois, entre 10 et 15 millions d’euros, refroidit quelque peu les acheteurs.

Koopmeiners et les options de prêt

La situation de l’effectif est encore plus complexe dans le dossier de Teun Koopmeiners. La valeur comptable du Néerlandais est estimée à environ 30 millions d’euros et aucun club n’est actuellement prêt à investir une telle somme. La possibilité de recourir à un prêt pour faire évoluer favorablement la situation gagne donc du terrain.

À mesure que la fin du mercato approche, les accords temporaires offrent davantage de possibilités pour résoudre les situations problématiques. Cette méthode devient notamment la solution la plus adaptée pour les joueurs difficiles à vendre définitivement après leurs performances décevantes lors des dernières saisons.