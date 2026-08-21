Marché des transferts de la Juventus : priorité et candidats au poste de latéral

Le club italien de la Juventus poursuit activement le renforcement de son effectif pendant le mercato estival. Selon les exigences de l’entraîneur Luciano Spalletti, l’équipe doit disposer de deux joueurs compétitifs à chaque poste. Pour l’instant, seuls les postes de latéral restent problématiques. D’après ixbt.com et des médias sportifs, le club turinois a fait de la résolution de ce problème sa priorité. À ce sujet, Goal.com rapporte l’information.

La direction du club recherche activement de nouveaux joueurs, tout en attendant de connaître le sort de Jonathan David, d’Arthur Melo et de Teun Koopmeiners ainsi que l’issue de leurs éventuels transferts. Les arrivées de Randal Kolo Muani, Alajbegovic, Lukumi et Vicario ont permis de finaliser de nombreux changements dans l’effectif, mais un manque persiste sur les côtés de la défense. L’entraîneur a particulièrement insisté sur la nécessité de renforcer ce secteur après le match interne de l’équipe.

Les principales cibles du mercato

Parmi les options actuellement étudiées par la Juventus, les pistes liées à l’Olympique de Marseille se distinguent clairement. Le club français serait prêt à se séparer de joueurs aux salaires élevés en raison de problèmes liés aux règles du fair-play financier. L’un de ces candidats est Emerson Royal, qui connaît bien la Serie A italienne et le pays.

Des options axées sur l’avenir, mais un peu plus complexes sur le plan financier, sont également à l’étude. Rayan Aït-Nouri en fait partie. Il pourrait chercher un nouveau club, puisqu’il ne figure pas dans le onze de départ de son équipe et a débuté les derniers matchs sur le banc.

Des options expérimentées et jeunes

Álvaro Carreras figure également sur la liste des candidats. Même s’il ne correspond pas parfaitement au projet de l’entraîneur, le club prend en compte les sommes importantes déjà dépensées pour le faire revenir. Malgré cela, les Turinois prévoient de recruter un latéral gauche afin d’apporter de la concurrence à Andrea Cambiaso, qui n’a pas affiché une grande régularité la saison dernière.

Dans la dernière phase de ce mercato, la Juventus entend renforcer son effectif non seulement en quantité, mais aussi en qualité. Comme l’exige Spalletti, instaurer une saine concurrence à chaque poste sera essentiel pour permettre à l’équipe d’atteindre ses principaux objectifs de la saison.