La Juventus se prépare à de grands changements dans son secteur des gardiens

La Juventus Turin se prépare à effectuer de sérieux changements dans son effectif de gardiens. Alors que Guglielmo Vicario est envisagé comme gardien titulaire pour la nouvelle saison, l’avenir des autres portiers de l’équipe est remis en question. Ces changements devraient constituer l’une des prochaines étapes importantes du club turinois sur le marché des transferts. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Selon les informations de Tuttosport, Guglielmo Vicario est presque assuré de devenir le nouveau numéro un du club. Dans ce contexte, la Juventus doit décider de l’avenir de portiers expérimentés comme Mattia Perin et Michele Di Gregorio. En fonction de la situation sur le marché des transferts, au moins l’un d’eux, voire les deux, pourrait quitter l’équipe.

Mattia Perin et la piste de Palerme

Le club italien de Palerme s’intéresse à Mattia Perin. Les négociations dans cette direction avaient initialement ralenti en raison de problèmes financiers. Selon Palerme, le montant du transfert fixé par la Juventus est légèrement trop élevé. Malgré cela, cette piste est redevenue d’actualité ces dernières heures et les parties poursuivent les discussions.

Mattia Perin dispose également d’autres prétendants, et son avenir au sein du club turinois devrait être clarifié dans les prochains jours. S’il quitte l’équipe, ce départ représenterait un tournant important pour les Bianconeri dans le renouvellement de leur secteur des gardiens.

La situation autour de Michele Di Gregorio

La situation de Michele Di Gregorio est légèrement différente, mais demeure tout aussi délicate. L’ancien joueur de Monza ne figure pas dans le nouveau projet technique du staff et le club lui cherche une nouvelle destination. Les négociations initialement menées avec Marseille étant au point mort, un transfert direct semble pour l’instant compliqué.

Cependant, il est apparu ces dernières heures que le club anglais de Bournemouth étudiait cette option afin de renforcer son secteur des gardiens. La Lazio suit également de près la situation du portier italien. Cet intérêt sur le marché des transferts rend la situation encore plus intéressante.

La Juventus tente de trouver une solution convenable pour toutes les parties. Le club souhaite aider Di Gregorio à trouver une nouvelle équipe où il pourra poursuivre sa carrière dans de bonnes conditions. Si les deux gardiens quittent l’équipe, le club turinois devra également régler la question de son gardien remplaçant, le numéro deux.