Manchester City — Bournemouth : Khusanov titulaire

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Manchester City — Bournemouth : Khusanov titulaire

Manchester Cityreçoit aujourd'hui Bournemouth en Premier League. La rencontre débutera à 18h00 (heure d'Ouzbékistan) à l'Etihad Stadium de Manchester. Les deux équipes ont opté pour un schéma en 4-2-3-1. Abdukodir Khusanov est titulaire dans le onze de départ des locaux, tandis qu'Erling Haaland occupera la pointe de l'attaque. Omar Marmoush, Rayan Cherki et Jack Grealish sont sur le banc. Les équipes seront dirigées par Enzo Maresca et M. Rose.

Khusanov à nouveau titulaire dès le coup d'envoi

Manchester CityL'entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a confié le flanc droit de la défense à Abdukodir Khusanov. Au centre, Ruben Dias et M. Guehi seront associés, tandis que Josko Gvardiol occupera le couloir gauche.

Manchester City et Bournemouth débuteront la rencontre en 4-2-3-1.

Le onze de départ deManchester City :

• Donnarumma
• Abdukodir Khusanov
• Ruben Dias
• M. Guehi
• Josko Gvardiol
• E. Anderson
• N. O'Reilly
• Antoine Semenyo
• Phil Foden
• Rico Lewis
• Erling Haaland

Haaland en pointe, Foden en soutien

Erling Haaland est placé en pointe de l'attaque des locaux. Phil Foden évoluera juste derrière lui. Antoine Semenyo et Rico Lewis débuteront sur les ailes.

Le banc de Manchester City :

• Omar Marmoush
• Mateo Kovacic
• Rayan Cherki
• Nico Gonzalez
• Jack Grealish
• Rayan Aït-Nouri
• Vitor Reis
• Matheus Nunes
• Gerónimo Rulli

Bournemouth mise sur Evanilson

Les visiteurs évolueront également en 4-2-3-1. Evanilson débutera en tant qu'unique attaquant de pointe. Il sera soutenu par J. Kluivert, avec M. Tavernier et R. S. Rocha sur les côtés.

Le onze de départ de Bournemouth :

• D. Petrovic
• A. Truffert
• D. Hill
• A. Silva
• A. Smith
• A. Scott
• L. Cook
• M. Tavernier
• J. Kluivert
• R. S. Rocha
• Evanilson

Sur le banc : David Brooks, Ben Gannon-Douk, Tyler Adams, Bafodé Diakité, Juanlu Sánchez, Alex Scott, Daniel Jebbison, Álvaro Rodríguez et Will Dennis.

Plus que quelques minutes avant le coup d'envoi

Le match débutera à 18h00 à l'Etihad Stadium. Pour les fans ouzbeks, l'attention sera naturellement portée sur la performance d'Abdukodir Khusanov.

Selon vous, comment Khusanov se comportera-t-il aujourd'hui ? Laissez votre avis en commentaire et partagez les compositions avec d'autres fans de football.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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