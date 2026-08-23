La nouvelle saison de Premier League débute. Dans le cadre de la première journée, Manchester Cityaccueille Bournemouth sur son terrain.

L'une des questions les plus attendues avant la rencontre a trouvé sa réponse : Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abdukodir Khusanov, Manchester Citydébutera dans le onze de départ.

L'entraîneur Enzo Maresca a dévoilé son équipe titulaire. Khusanov devrait évoluer en défense centrale aux côtés de Rúben Dias.

Manchester Cityle onze de départ :

Gardien : Gianluigi Donnarumma

Défenseurs : Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol

Milieux : Rico Lewis, Elliot Anderson, Nico O'Reilly

Attaquants : Antoine Semenyo, Phil Foden, Erling Haaland

La titularisation du joueur ouzbek dans un club de haut niveau anglais est considérée comme un événement historique pour le football ouzbek.

Informations sur le match :

Journée : Premier League, 1ère journée

Adversaires : Manchester City – Bournemouth

Heure : Heure de Tachkent : 18:00

Lieu : Etihad Stadium, Manchester

Diffusion : Un direct commenté sera disponible sur le portail LiveResult.

Un premier grand test pour Khusanov cette saison

La présence d'Abdukodir Khusanov dans le onze de départ a accru l'intérêt des fans ouzbeks pour ce match.

Il devra faire face aux attaques de Bournemouth en défense centrale aux côtés de Dias. C'est une opportunité cruciale pour Khusanov de briller dès son premier match de Premier League.

Manchester City vise ses trois premiers points après une défaite 0-3 contre Arsenal.

La question cruciale : Khusanov pourra-t-il justifier cette confiance ?

Maresca a titularisé Khusanov dès la première journée. À lui de jouer maintenant.

Si le défenseur ouzbek réalise une performance solide lors de ce premier match à l'Etihad, cela pourrait marquer un tournant dans sa carrière au club.

Tous les regards seront tournés vers le début de saison à l'Etihad et, bien sûr, sur la performance d'Abdukodir Khusanov.