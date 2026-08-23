Saut historique : La note de Husanov devrait atteindre un niveau record

La progression rapide d'Abdukodir Husanov à Manchester Citypourrait également se refléter sur le terrain virtuel. Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et du club anglais EA SPORTS FC 27 a été identifié comme l'un des joueurs dont la note devrait le plus augmenter dans la nouvelle version du simulateur de football.

FC Tools Hub Selon les données diffusées par les experts, la note globale du défenseur de 22 ans dans le nouveau jeu devrait être de 82 .

Si ce chiffre est confirmé, la note de Husanov aura augmenté de 5 points en un an.

Cependant, pour les fans de football ouzbek, l'aspect le plus intéressant n'est pas seulement l'augmentation de la note.

1. Husanov pourrait devenir un joueur noté 82

Selon les notes estimées, la note globale d'Abdukodir Husanov dans FC 27atteindra 82 points.

Indicateur Donnée Joueur Abdukodir Husanov Poste Défenseur central Note prévue dans FC 27 82 Progression par rapport à la version précédente +5 Club Manchester City Âge 22

Si ces informations sont confirmées dans les notes officielles, la valeur de Husanov sur le terrain virtuel aura considérablement augmenté, conformément à sa progression lors de la dernière saison.

2. Husanov aux côtés de Marmoush

Il est intéressant de noter que dans les nouvelles notes estimées, le défenseur ouzbek de Manchester Citydevrait avoir la même note que l'attaquant égyptien Omar Marmoush.

La note des deux joueurs est évaluée à 82 .

Cela montre que le statut de Husanov au sein du club et sa croissance récente sont également très appréciés dans le monde du football virtuel.

3. Qui a la note la plus élevée à Manchester City ?

La note la plus élevée du club devrait appartenir à Erling Haaland.

La note de l'attaquant norvégien est de 91, et son potentiel +1 .

Ainsi, l'écart de note entre Husanov et Haaland sera de 9 points.

Pour Husanov, l'accent principal n'est pas mis sur le chiffre lui-même, mais sur la progression de +5 en un an.

4. Le parcours du défenseur ouzbek à Manchester City

Abdukodir Husanov a rejoint Manchester City en janvier 2025.

Le défenseur ouzbek a quitté le club français du RC Lens pour rejoindre les Mancuniens pour 40 millions d'euros .

Ce transfert a été l'une des étapes les plus importantes de la carrière européenne de Husanov.

Le défenseur central de 22 ans a remporté deux trophées au cours de sa carrière à Manchester City. La saison dernière, il a gagné la FA Cup et la League Cup.

5. Pourquoi la note de Husanov pourrait-elle augmenter ?

Husanov attire l'attention en tant que défenseur central grâce à ses actions fiables sur le terrain.

Les experts le considèrent comme l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs du football asiatique.

La concurrence à Manchester City et les matchs de haut niveau constituent une nouvelle étape importante pour son développement.

C'est pourquoi une augmentation de la note dans FC 27 de 77 à 82 peut être considérée comme un chiffre correspondant à ses progrès récents.

6. Mais il y a un point important

La note de 82 de Husanov n'est pas encore une information officiellement confirmée.

Les chiffres diffusés par les experts de FC Tools Hub sont des estimations. Les indicateurs peuvent changer jusqu'à ce que les notes finales soient officiellement annoncées par EA SPORTS.

Par conséquent, il est trop tôt pour accepter 82 comme la note finale de Husanov.

Conclusion la plus importante : la note virtuelle montre également la progression de Husanov

Bien que l'information selon laquelle Abdukodir Husanov recevrait une note de 82 dans FC 27 ne soit pas officiellement confirmée, le chiffre estimé lui-même est digne d'attention pour le joueur ouzbek.

Si les notes sont confirmées sous cette forme, Husanov aura enregistré une progression de 5 points en un an.

La valeur du joueur, qui remporte des trophées avec Manchester City et devient l'un des principaux représentants de la défense de l'Ouzbékistan, devrait également augmenter considérablement sur le terrain virtuel.

Désormais, tout l'intérêt se porte sur l'annonce des notes officielles d'EA SPORTS FC 27 . À ce moment-là, on saura si Husanov aura vraiment une note de 82 ou si le chiffre final sera différent.