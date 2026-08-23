Accord à 50 millions : Tottenham s'offre l'attaquant de City

Dans les derniers jours du mercato estival, un nouveau transfert majeur se concrétise entre les clubs de Premier League. Le club londonien Tottenham a trouvé un accord verbal pour recruter l'attaquant de Manchester City, Omar Marmoush.

Selon l'insider le plus fiable du football mondial, Fabrizio Romano, les négociations entre les deux clubs ont abouti avec succès, tous les points clés ayant été validés.

Formule de transfert : Prêt avec option d'achat obligatoire de 50 millions

Les détails de l'accord sont les suivants :

Format du deal : Les parties ont initialement convenu d'un prêt d'une saison pour le joueur ;

Option d'achat obligatoire : Le contrat inclut une clause d'achat définitif qui deviendra obligatoire sous réserve de certaines conditions sportives ;

Valeur financière : Le montant total du transfert, bonus inclus, devrait atteindre 50 millions de livres sterling.

Marmoush en route pour Londres : la date de la visite médicale fixée

L'attaquant égyptien de 27 ans avait déjà donné son accord aux « Spurs » il y a quelques jours. Selon les informations de l'insider, Marmoush arrivera lundi à Londres pour passer sa visite médicale officielle. Le transfert sera ensuite officialisé.

Pour rappel, Marmoush avait rejoint Manchester Cityen janvier 2025 en provenance de l'Eintracht Frankfurt et occupait une place importante dans l'attaque de l'équipe. Le club londonien s'intéressait également à Savinho, mais c'est le transfert de la star égyptienne qui a été conclu en premier.