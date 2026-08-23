Lors de la 1ère journée de la nouvelle saison de Premier League, le champion en titre Manchester City a disputé un match extrêmement dramatique et intense à domicile contre Bournemouth. Pour le plus grand bonheur des fans, le talentueux défenseur ouzbek Abdukodir Khusanov a débuté la rencontre dans le onze de départ des « Citizens » et a rempli une mission cruciale en défense.

Bien que le match ait longtemps tourné à l'avantage des visiteurs, les Mancuniens ont fait preuve d'un véritable caractère de champion en fin de partie pour arracher une victoire héroïque (2-1).

Douche froide à l'Etihad et pression jusqu'à la 85e minute

Dès le début, les visiteurs ont opté pour une défense active et des contre-attaques rapides :

Ouverture du score : À la 26e minute, le joueur de Bournemouth Marcus Tavernier a conclu une combinaison rapide par un but, plongeant les tribunes de l'Etihad dans le silence — 0-1 ;

Siège et minutes décisives : City a attaqué avec une grande intensité, mais la défense et le gardien de Bournemouth ont repoussé toutes les offensives dangereuses jusqu'à la 85e minute.

La remontada en quelques minutes : les buts victorieux de Guehi et Gvardiol

Le destin du match a basculé dans les 7 dernières minutes :

85e minute (1-1) : Après une pression exercée sur l'aile, le défenseur central Marc Guehi a trouvé le chemin des filets adverses et a rétabli l'équilibre ;

90+2e minute (2-1) : Dans le temps additionnel, sur une passe précise de Rayan Cherkientré en jeu, Josko Gvardiol a marqué le but de la victoire, offrant 3 points à Manchester City.

Feuille de match et compositions :

Manchester City— Bournemouth 2-1

Buts : Marcus Tavernier (26e, 0-1), Marc Guehi (85e, 1-1), Josko Gvardiol (90+2e, 2-1).

Manchester City : Donnarumma, Lewis (Nunes, 57e), Khusanov , Dias, Gvardiol, Anderson (Kovacic, 63e), Guehi, Foden (Grealish, 82e), O'Riley (Cherki, 63e), Semenyo, Haaland.

Bournemouth : Petrovic, Truffert, Silva, Hill, Smith, Scott, Cook (Adams, 76e), Tavernier, Kluivert (Toth, 75e), Ryan (Gannon-Dougherty, 89e), Evanilson (Jebbison, 75e).

Avertissements : Evanilson (45+1e), Foden (78e), Silva (85e).

Ainsi, lors du match auquel a participé Abdukodir Khusanov, Manchester City a entamé la nouvelle saison de Premier League par une victoire importante et difficile.