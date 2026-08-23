Remontada dans les arrêts de jeu : Manchester City terrasse Bournemouth à la 90+2e minute !

·94·Sport
Remontada dans les arrêts de jeu : Manchester City terrasse Bournemouth à la 90+2e minute !

Lors de la 1ère journée de la nouvelle saison de Premier League, le champion en titre Manchester City a disputé un match extrêmement dramatique et intense à domicile contre Bournemouth. Pour le plus grand bonheur des fans, le talentueux défenseur ouzbek Abdukodir Khusanov a débuté la rencontre dans le onze de départ des « Citizens » et a rempli une mission cruciale en défense.

Bien que le match ait longtemps tourné à l'avantage des visiteurs, les Mancuniens ont fait preuve d'un véritable caractère de champion en fin de partie pour arracher une victoire héroïque (2-1).

Douche froide à l'Etihad et pression jusqu'à la 85e minute

Dès le début, les visiteurs ont opté pour une défense active et des contre-attaques rapides :

  • Ouverture du score : À la 26e minute, le joueur de Bournemouth Marcus Tavernier a conclu une combinaison rapide par un but, plongeant les tribunes de l'Etihad dans le silence — 0-1 ;

  • Siège et minutes décisives : City a attaqué avec une grande intensité, mais la défense et le gardien de Bournemouth ont repoussé toutes les offensives dangereuses jusqu'à la 85e minute.

La remontada en quelques minutes : les buts victorieux de Guehi et Gvardiol

Le destin du match a basculé dans les 7 dernières minutes :

  • 85e minute (1-1) : Après une pression exercée sur l'aile, le défenseur central Marc Guehi a trouvé le chemin des filets adverses et a rétabli l'équilibre ;

  • 90+2e minute (2-1) : Dans le temps additionnel, sur une passe précise de Rayan Cherkientré en jeu, Josko Gvardiol a marqué le but de la victoire, offrant 3 points à Manchester City.

Feuille de match et compositions :

  • Manchester City— Bournemouth 2-1

  • Buts : Marcus Tavernier (26e, 0-1), Marc Guehi (85e, 1-1), Josko Gvardiol (90+2e, 2-1).

  • Manchester City : Donnarumma, Lewis (Nunes, 57e), Khusanov, Dias, Gvardiol, Anderson (Kovacic, 63e), Guehi, Foden (Grealish, 82e), O'Riley (Cherki, 63e), Semenyo, Haaland.

  • Bournemouth : Petrovic, Truffert, Silva, Hill, Smith, Scott, Cook (Adams, 76e), Tavernier, Kluivert (Toth, 75e), Ryan (Gannon-Dougherty, 89e), Evanilson (Jebbison, 75e).

  • Avertissements : Evanilson (45+1e), Foden (78e), Silva (85e).

Ainsi, lors du match auquel a participé Abdukodir Khusanov, Manchester City a entamé la nouvelle saison de Premier League par une victoire importante et difficile.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

«Son exclusion de la Coupe du Monde 2026 lui a fait du bien» : Gary Neville commente le retour de Cole Palmer«Son exclusion de la Coupe du Monde 2026 lui a fait du bien» : Gary Neville commente le retour de Cole PalmerAujourd'hui, 12:29Les rumeurs sur le transfert d'Erling Haaland au FC Barcelone font débatLes rumeurs sur le transfert d'Erling Haaland au FC Barcelone font débatAujourd'hui, 12:13Soirée football : Le match phare à Samarcande et 3 rencontres brûlantes de la 19e journéeSoirée football : Le match phare à Samarcande et 3 rencontres brûlantes de la 19e journéeAujourd'hui, 10:44Islam Makhachev révèle le secret de sa victoire difficile contre Ian GarryIslam Makhachev révèle le secret de sa victoire difficile contre Ian GarryAujourd'hui, 10:40Brian Madjo : Erling Haaland comme modèle et l’avenir de l’équipe d’AngleterreBrian Madjo : Erling Haaland comme modèle et l’avenir de l’équipe d’AngleterreAujourd'hui, 10:3620 millions par an : les détails du transfert de Gabriel Martinelli en Arabie saoudite20 millions par an : les détails du transfert de Gabriel Martinelli en Arabie saouditeAujourd'hui, 09:20
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Cristiano Ronaldo, un avertissement pour Harry Kane
Cristiano Ronaldo, un avertissement pour Harry Kane