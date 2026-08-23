Une première : Bournemouth met fin à la série impressionnante de Haaland

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Une première : Bournemouth met fin à la série impressionnante de Haaland

Lors de la 1ère journée de la nouvelle saison de Premier League, le champion en titre Manchester Citya battu Bournemouth 2-1 à domicile. Bien que cette victoire ait offert trois points cruciaux aux Mancuniens, elle restera dans les mémoires pour un antirecord inattendu concernant le meilleur buteur de l'équipe, Erling Haaland pour qui ce fut une première.

Bien que l'attaquant norvégien ait disputé l'intégralité des 90 minutes, il n'a pas réussi à trouver le chemin des filets ni à enregistrer la moindre action décisive (but ou passe décisive). C'est la première fois depuis son arrivée en Angleterre que Haaland reste muet lors d'un match d'ouverture de saison.

Une série parfaite de 4 saisons : comment Haaland a-t-il joué lors des premières journées jusqu'ici ?

Depuis son arrivée en Angleterre, Haaland n'avait jamais fait preuve de pitié envers les gardiens adverses lors des matchs inauguraux :

  • Saison 2022/23 : 2 buts contre West Ham (match de début) ;

  • Saison 2023/24 : 2 buts contre Burnley ;

  • Saison 2024/25 : 1 but lors du choc contre Chelsea ;

  • Saison 2025/26 : 2 buts contre Wolverhampton.

La série victorieuse de la « machine à buts », qui marquait au moins un ou deux buts à chaque début de saison, a été stoppée par la défense de Bournemouth.

Match anniversaire et début victorieux

Il convient de noter que ce match marquait la Manchester City200e apparition sous le maillot de pour la star norvégienne. Malgré la rupture de sa tradition personnelle de buteur, grâce aux buts de ses coéquipiers Marc Guéhi et Joško Gvardiol dans les dernières minutes, les « Citizens » ont réussi un retournement de situation important pour bien entamer la nouvelle saison.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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