Maresca révèle le secret du come-back contre Bournemouth : Pourquoi City a souffert jusqu'à la 90e minute

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Maresca révèle le secret du come-back contre Bournemouth : Pourquoi City a souffert jusqu'à la 90e minute

Lors de la 1ère journée de la nouvelle saison de Premier League, le champion en titre Manchester Citya rencontré une résistance inattendue à domicile. Menés au score, les « Citizens » ont arraché une victoire héroïque 2-1 contre Bournemouth grâce à une pression constante en fin de match.

Après la rencontre, le nouvel entraîneur de l'équipe, Enzo Maresca a partagé son analyse du match, soulignant que ses joueurs avaient dominé les deux mi-temps.

« Nous n'avons pas laissé l'adversaire tirer » : Analyse de la première mi-temps

Le technicien italien s'est déclaré satisfait de la performance de son équipe malgré le but encaissé :

« Pour être honnête, même en première mi-temps, nous avons très bien joué jusqu'au but encaissé. Nous n'avons pas laissé l'adversaire tirer une seule fois, et nous nous sommes créé trois ou quatre occasions nettes. Ensuite, ils ont marqué et la situation est devenue un peu plus difficile. Mais dans l'ensemble, nous méritions pleinement cette victoire », a déclaré Maresca.

La fatigue de Bournemouth et la victoire dans les derniers instants

L'entraîneur a expliqué le repli défensif des visiteurs en seconde période par la maîtrise du ballon de City :

  • La fatigue de l'adversaire : « En seconde période, ils ont un peu reculé. Cela est dû en partie au fait que nous avons eu le ballon pendant la majeure partie de la première mi-temps et qu'ils ont dû courir sans cesse » ;

  • Le regret de Maresca : Le technicien a admis que le sort du match aurait pu être scellé bien avant les dernières minutes : « Nous n'avions pas besoin de lutter autant pendant 90 minutes pour la victoire, nous aurions probablement dû prendre les trois points bien plus tôt ».

Prochain test : Déplacement à Crystal Palace

Ayant débuté la nouvelle saison avec 3 points précieux, les « Citizens » entament la préparation du prochain match :

  • Prochaine rencontre : Manchester Citydisputera son match de la 2e journée le 28 août à l'extérieur contre le club londonien de Crystal Palace .

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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