Article d'analyse rapide sur le choc de la 2e journée de la Süper Lig turque entre Trabzonspor et Istanbul Başakşehir, marqué par une intensité dès les premières minutes, le but de Mohamed Salah et l'égalisation d'Eldor Shomurodov sur un penalty qu'il a lui-même provoqué :

La réponse de Shomurodov : Eldor provoque un penalty et marque à Trabzon !

Le match phare de la 2e journée de la Süper Lig turque, très attendu par les fans de football ouzbek, a débuté. À Trabzon, le grand club du pays, Trabzonspor affronte Istanbul Başakşehir , où évoluent les leaders de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, dans un match intense et riche en buts dès les premières minutes.

Titulaire, le buteur ouzbek Eldor Shomurodov a montré son talent dès le début de la rencontre en inscrivant un but crucial pour son équipe.

Le but rapide de Salah et le talent de Shomurodov

La lutte a été intense sur le terrain dès les premières minutes :

10e minute (1-0) : Très actif, le joueur des locaux Mohamed Salah a trouvé le chemin des filets, donnant l'avantage à Trabzonspor ;

19e minute (1-1) : Après le but, l'attaquant de Başakşehir Eldor Shomurodov s'est montré dangereux dans la surface adverse et a provoqué un penalty. L'attaquant ouzbek s'est fait justice lui-même en transformant froidement le coup de pied de réparation pour rétablir l'équilibre.

Un autre talent ouzbek, le milieu de terrain Abbosbek Fayzullayev , est également titulaire et participe activement à la construction du jeu.

Feuille de match et compositions :

Süper Lig turque. 2e journée

Trabzonspor — Istanbul Başakşehir 1-1 (Première mi-temps en cours)

Buts : Mohamed Salah (10e) — Eldor Shomurodov (19e, s.p.).

Trabzonspor : Onana, Savic, Chiboike, Mustafa, Cabral, Kabasakal, Malinovskyi, Ernest, Salah, Simsir, Onuachu.

Istanbul Başakşehir : Muhammed, Ömer Ali, Emin, Opoku, Opoku, Kemen, Kaluzinski, Olsen, Bertuğ, Fayzullayev, Shomurodov.

Le match se poursuit sur un rythme très élevé, les deux équipes pratiquant un football offensif pour chercher la victoire.