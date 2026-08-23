4 buts : Match nul spectaculaire entre Newcastle et Liverpool !

La 1ère journée de la nouvelle saison de Premier League a offert aux fans une affiche digne d'un véritable thriller. Les nouveaux entraîneurs des deux équipes, Matthias Jaissle (Newcastle) et Andoni Iraola (Liverpool), se sont affrontés à St. James' Park. Ce choc intense et acharné s'est soldé par un match nul dramatique de 2-2.

Les Merseysiders ont réussi à égaliser dans les toutes dernières minutes du temps additionnel, repartant avec un point précieux.

4 buts et une seconde période intense

La rencontre a démarré sur les chapeaux de roues :

5e minute (1-0) : Une attaque rapide des hôtes conclue par Anthony Elanga qui fait trembler le stade ;

55e minute (1-1) : En début de seconde période, Liverpool a accentué la pression et Cody Gakpo a égalisé d'une frappe précise ;

57e minute (2-1) : À peine deux minutes plus tard, le remplaçant Joe Willock a redonné l'avantage aux locaux ;

90+9e minute (2-2) : Dans les dernières secondes du temps additionnel, les Merseysiders ont obtenu un penalty. S'avançant vers le point de penalty, Dominik Szoboszlai a transformé avec sang-froid, sauvant son équipe de la défaite.

Feuille de match et compositions :

Premier League, 1ère journée

Newcastle — Liverpool 2-2

23 août. St. James' Park

Buts : Elanga (5e), Willock (57e) — Gakpo (55e), Szoboszlai (90+9e, s.p.).

Newcastle : Gornichek, Dedic, Botman, Thiaw, Hall, Stoyr (Ramsey, 56e), Miley (Bamba, 78e), Elanga (Murphy, 76e), Wissa (Schär, 90+5e), Barnes, Osula (Willock, 56e).

Liverpool : Alisson, Frimpong, Jaké (Araujo, 70e), van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch (Koumas, 78e), Wirtz (Mac Allister, 63e), Ngumoha (Muñoz, 63e), Gakpo, Isak.

Avertissements : Wissa (25e), Kerkez (30e), Frimpong (30e), Miley (34e), Ramsey (65e), Murphy (79e), van Dijk (90+1e), Gornichek (90+3e).

Ainsi, le Liverpool d'Iraola a fait preuve de caractère lors de ce premier test difficile de la saison, repartant avec un nul.