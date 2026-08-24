Lors de la 2e journée de la Süper Lig turque, le club stambouliote de Başakşehir s'est incliné 1-2 à l'extérieur face à Trabzonspor. Dans cette confrontation, les leaders de l'équipe nationale d'Ouzbékistan ont été titulaires dès les premières minutes.

Le célèbre Flashscore a publié les statistiques individuelles et les notes des joueurs ouzbeks à l'issue de la rencontre.

Eldor Shomurodov : But, 1,14 xG et 6,8 points

Positionné en tant que milieu offensif, Shomurodov a été l'un des joueurs les plus actifs de son équipe :

Tirs et danger : Il a décoché 4 tirs vers le but adverse, avec un indice de buts attendus ( xG ) de 1,14 ;

Précision des passes : 14 passes réussies sur 16 tentées ( 88% de précision) ;

Penalty et deuxième but : Il a transformé avec sang-froid le penalty qu'il avait lui-même provoqué ;

Note finale : Le portail Flashscore a attribué à la performance de Shomurodov une note de 6,8 points .

Il est à noter qu'Eldor, meilleur buteur du championnat turc la saison dernière, a entamé la nouvelle saison avec une grande efficacité : il a marqué lors des deux premières journées (contre Kocaelispor et Trabzonspor), portant son total à 2 buts.

Abbosbek Fayzullayev : 6,1 points

Le milieu de terrain Abbosbek Fayzullayev, qui a évolué de manière créative sur le front de l'attaque, a reçu la note suivante : 6,1 points :

Tirs : Il a tenté 2 tirs au but ;

Manipulation du ballon : Il a touché le ballon 28 fois durant le match ;

Précision des passes : 12 passes réussies sur 14 tentées (86% de précision).

Bien que Başakşehir soit reparti sans point, l'activité offensive et le talent de buteur des légionnaires ouzbeks confirment qu'ils resteront la principale force de frappe de l'équipe cette saison.