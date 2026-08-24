Comment Shomurodov et Fayzullayev ont-ils joué à Trabzon ? Les notes sont publiées
Lors de la 2e journée de la Süper Lig turque, le club stambouliote de Başakşehir s'est incliné 1-2 à l'extérieur face à Trabzonspor. Dans cette confrontation, les leaders de l'équipe nationale d'Ouzbékistan ont été titulaires dès les premières minutes.
Le célèbre Flashscore a publié les statistiques individuelles et les notes des joueurs ouzbeks à l'issue de la rencontre.
Eldor Shomurodov : But, 1,14 xG et 6,8 points
Positionné en tant que milieu offensif, Shomurodov a été l'un des joueurs les plus actifs de son équipe :
Tirs et danger : Il a décoché 4 tirs vers le but adverse, avec un indice de buts attendus (xG) de 1,14 ;
Précision des passes : 14 passes réussies sur 16 tentées (88% de précision) ;
Penalty et deuxième but : Il a transformé avec sang-froid le penalty qu'il avait lui-même provoqué ;
Note finale : Le portail Flashscore a attribué à la performance de Shomurodov une note de 6,8 points .
Il est à noter qu'Eldor, meilleur buteur du championnat turc la saison dernière, a entamé la nouvelle saison avec une grande efficacité : il a marqué lors des deux premières journées (contre Kocaelispor et Trabzonspor), portant son total à 2 buts.
Abbosbek Fayzullayev : 6,1 points
Le milieu de terrain Abbosbek Fayzullayev, qui a évolué de manière créative sur le front de l'attaque, a reçu la note suivante : 6,1 points :
Tirs : Il a tenté 2 tirs au but ;
Manipulation du ballon : Il a touché le ballon 28 fois durant le match ;
Précision des passes : 12 passes réussies sur 14 tentées (86% de précision).
Bien que Başakşehir soit reparti sans point, l'activité offensive et le talent de buteur des légionnaires ouzbeks confirment qu'ils resteront la principale force de frappe de l'équipe cette saison.
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