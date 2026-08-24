«J'ai marqué un doublé, mais je ne suis pas satisfait» : Torres s'exprime sur ses débuts avec le PSG

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«J'ai marqué un doublé, mais je ne suis pas satisfait» : Torres s'exprime sur ses débuts avec le PSG

Lors de la 1ère journée du championnat de France, le champion en titre, le PSG, a disputé un match très difficile à l'extérieur contre Rennes. Menés 0-2 à la pause, les Parisiens ont évité la défaite grâce à deux buts marqués aux 71e et 82e minutes par la nouvelle recrue entrée en jeu à la 46e minute, Ferran Torres.

Devenu le troisième joueur de l'histoire du club parisien à réaliser un doublé dès son premier match après Zlatan Ibrahimović et Patrick Mboma, l'attaquant espagnol a partagé ses émotions lors d'une interview accordée au site officiel du club après la rencontre.

«Nous voulions la victoire à tout prix» : L'analyse critique de l'attaquant

Bien qu'il soit devenu le héros du match en marquant deux buts, Torres n'a pas caché qu'il n'était pas pleinement satisfait du résultat collectif :

«Je ne suis pas totalement satisfait. Parce que nous voulions vraiment commencer la saison par une victoire. Mais si nous ne pouvons pas gagner, nous devions au moins éviter la défaite. Nous avons des sentiments mitigés, car nous entrons sur le terrain uniquement pour gagner», a déclaré le buteur espagnol.

Torres a souligné que l'équipe a amélioré ses mouvements au cours du match et qu'il est nécessaire de se préparer encore plus intensément pour les prochaines rencontres.

«Vous êtes notre 12e homme» : Remerciements aux supporters

L'attaquant a tenu à saluer le soutien indéfectible des fans du club parisien lors de ce déplacement :

  • Merci pour le soutien : «Que dire à nos supporters ? Je leur exprime mon immense gratitude pour leur soutien incessant» ;

  • Promesse : «Vous êtes vraiment notre 12e homme et nous donnerons tout pour vous offrir de nombreux moments de joie cette saison».

Ferran Torreset ses débuts combatifs et responsables avec le PSG montrent qu'il deviendra une figure importante de l'attaque parisienne.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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