Ferran Torres et Rodri pourraient changer de club lors du mercato estival

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Ferran Torres et Rodri pourraient changer de club lors du mercato estival

Les derniers jours des vacances d’été se sont révélés particulièrement intenses pour deux stars de l’équipe nationale espagnole. Alors qu’ils achèvent leur repos, ils négocient activement un prochain tournant majeur de leur carrière : des transferts retentissants. Goal.com rapporte que Ferran Torres et Rodri sont proches de quitter leurs équipes avant le début de la nouvelle saison, et leur avenir devrait être décidé dans les prochains jours. Goal.com rapporte .

L’avenir de l’attaquant du FC Barcelone Ferran Torres fait actuellement l’objet de nombreuses interrogations. Selon Mundo Deportivo, le Paris Saint-Germain s’intéresse sérieusement au joueur de 26 ans et les parties ont entamé la phase finale des négociations en vue d’un accord. Les vacances de Torres doivent prendre fin mercredi prochain et les 24 prochaines heures pourraient être décisives pour ce transfert.

Le club catalan cherche à rétablir son équilibre financier

La direction du FC Barcelone attend une offre améliorée afin d’assainir sa situation financière et de respecter les règles en vigueur. De son côté, le joueur ne souhaiterait pas retourner en Catalogne et préférerait rejoindre rapidement le club parisien. Ses représentants travaillent donc aux dernières formalités pour officialiser sa nouvelle destination.

Parallèlement, le FC Barcelone travaille également au retour du milieu de terrain de Manchester City, Rodri. Le joueur de 30 ans, né à Madrid, devrait devenir un élément central du projet de l’entraîneur Hansi Flick. Le technicien allemand considère ce milieu expérimenté comme le candidat idéal pour renforcer l’entrejeu de son équipe.

L’avenir de Rodri et la déclaration de l’entraîneur

Contrairement à Torres, Rodri dispose d’un peu plus de temps avant de retourner en Angleterre. L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, avait estimé que le joueur arriverait vendredi au centre d’entraînement de Manchester. Cependant, il est apparu que la préférence du joueur était tout autre.

Selon la source, Rodri ne souhaite pas se rendre au Royaume-Uni et envisage de se rendre directement à Barcelone pour passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat. Hansi Flick s’est de son côté dit prêt à l’accueillir à bras ouverts si le transfert se concrétise. Ces transferts majeurs devraient devenir l’un des événements les plus retentissants du mercato estival.

Ferran TorresRodriFC BarceloneParis Saint-GermainManchester City
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Jahongir Tursunov
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